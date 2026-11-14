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Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία όλων των υπηρεσιών έπειτα το «μπλακ άουτ» – Πώς ένα τεχνικό σφάλμα παρέλυσε 74 χώρες

Το ψηφιακό «ντόμινο» φαίνεται πως πυροδοτήθηκε από μια προβληματική εσωτερική αναβάθμιση,

Το λογότυπο της Microsoft μέσα από μεγεθυντικό φακό

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

14/11/2026, 08:10
TANEA Newsroom
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Τέλος στο πρωτοφανές ψηφιακό μπλακ άουτ που διήρκεσε περισσότερες από 24 ώρες έβαλε η Microsoft, ανακοινώνοντας την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών της, μεταξύ των οποίων τα Teams, Outlook και Copilot, έπειτα από μια εκτεταμένη βλάβη που παρέλυσε επικοινωνίες επιχειρήσεων, οργανισμών και κυβερνήσεων σε 74 χώρες.

Με επίσημη ενημέρωσή της μέσω της πλατφόρμας X, η τεχνολογική εταιρεία εξέφρασε τη «βαθύτατη λύπη» της για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι πελάτες και οι συνεργάτες της, επισημαίνοντας ότι έχει πλέον επιτευχθεί γενική ανάκαμψη και σταθερότητα στα συστήματά της. Όπως υπογράμμισε, έχει ήδη εντοπιστεί η αιτία μιας από τις μεγαλύτερες διακοπές λειτουργίας που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, αποδίδοντάς την σε τεχνικό πρόβλημα και υπερφόρτωση διακομιστών.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κολοσσός απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η κατάρρευση δεν σχετιζόταν με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών που επικαλείται το NBC News, το ψηφιακό «ντόμινο» φαίνεται πως πυροδοτήθηκε από μια προβληματική εσωτερική αναβάθμιση, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τις ευπάθειες των σύγχρονων μεγάλων υπολογιστικών δικτύων

Παγκόσμιο χάος σε 74 χώρες μέσα σε μία ώρα

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα σε περίπου 60 λεπτά είχε εξαπλωθεί σε 74 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου οι πρώτες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν από το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα υπήρξαν πρωτοφανείς. Σε πολλές περιπτώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνταν υποχρεωτικά με φυσική παρουσία, ενώ αρκετές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να επιστρέψουν προσωρινά σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας, επιστρατεύοντας ακόμη και συσκευές φαξ.

M REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Ενδεικτικά του εύρους της κρίσης είναι όσα καταγράφηκαν διεθνώς. Στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρθηκαν σοβαρά προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), στην αστυνομία και στα σχολεία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάστηκαν ακόμη και κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στις υποδομές της Microsoft, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Στην Ιαπωνία καταγράφηκαν δυσλειτουργίες στις διυπουργικές επικοινωνίες, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν συστήματα υπηρεσιών ασφαλείας.

Στη Γερμανία, παρότι δεν σημειώθηκαν εκτεταμένα προβλήματα στον κρατικό μηχανισμό, η γερμανική κυβέρνηση εκτίμησε ότι το οικονομικό αποτύπωμα θα είναι βαρύ, καθώς χάθηκαν εκατομμύρια εργατοώρες.

Στην Ελλάδα τα κυριότερα προβλήματα αντιμετώπισαν όσοι ταξίδευαν με τον σιδηρόδρομο και δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους εισιτήριο, λόγω της μη πρόσβασης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

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Microsoft μπλακ αουτ τεχνικό πρόβλημα

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