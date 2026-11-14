Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος στις ΗΠΑ – Παραμένει το χάος στα αεροδρόμια

Το πρόβλημα που διήρκεσε 4,5 ώρες δεν συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή με σφάλμα AI, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Εγκλωβισμένοι παραμένουν χιλιάδες ταξιδιώτες

Τέλος στην πρωτοφανή καθήλωση των πτήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από 4,5 ώρες απόλυτου «παγώματος» του εναέριου χώρου.

Παρά την επανέναρξη των απογειώσεων, το χάος στα αμερικανικά αεροδρόμια συνεχίζεται με χιλιάδες εγκλωβισμένους επιβάτες, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί αποδίδουν το πρόβλημα στα πεπαλαιωμένα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, ζητώντας 50 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό τους.

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Η εντολή καθήλωσης όλων των πτήσεων δόθηκε λίγο πριν από τις 23:00 της Παρασκευής και ήρθη γύρω στις 03:30 του Σαββάτου, αφού η FAA διαβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε εξονυχιστικούς ελέγχους στα συστήματά της ώστε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια των πτήσεων.

Ωστόσο, το «ντόμινο» των προβλημάτων αναμένεται να διαρκέσει ημέρες. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 10.200 πτήσεις έχουν σημειώσει καθυστερήσεις και πάνω από 5.100 έχουν ακυρωθεί, ανάμεσά τους και προγραμματισμένα δρομολόγια του Σαββάτου, επηρεάζοντας περίπου 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες.

Αν και οι πτήσεις στον Καναδά εκτελούνται κανονικά και δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στην Ευρώπη, τα δρομολόγια από τη Γηραιά Ήπειρο προς τις ΗΠΑ ανεστάλησαν προσωρινά κατόπιν αιτήματος της FAA, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα αμερικανικά αεροδρόμια. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Delta, United, American Airlines και JetBlue, έχουν ξεκινήσει σταδιακά την αποκατάσταση των δρομολογίων τους, δίνοντας προτεραιότητα στα μεγαλύτερα αεροσκάφη.

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A United Airlines plane was seen taking off at LAX amid a nationwide ground stop for airports. Two other international flights were allowed to take off from SFO by Friday afternoon. Only international flights were being allowed to take off on a case-by-case basis. https://t.co/CJbf2gTozY — Spectrum News 1 SoCal (@SpecNews1SoCal) November 13, 2026

Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν ξεκαθάρισαν ότι δεν κινδύνευσε κανένας επιβάτης, καθώς η καθήλωση αποφασίστηκε προληπτικά όταν παρατηρήθηκαν προβλήματα στις επικοινωνίες.

Τόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο δίκτυο FOX, όσο και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας τόνισαν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη κυβερνοεπίθεσης ή σφάλματος από τα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που τέθηκαν σε υποστηρικτική λειτουργία στις 10 Νοεμβρίου. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Microsoft διευκρίνισε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τη χθεσινή διακοπή υπηρεσιών του τεχνολογικού κολοσσού.

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Κατάρρευση παλαιού εξοπλισμού και δρομολογητών

Σύμφωνα με τον Σον Ντάφι, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε παρωχημένο εξοπλισμό και παλιούς δρομολογητές δικτύου (routers) που υπερφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας αποσπασματικής τεχνικής επιδιόρθωσης. Πληροφορίες του CNN αναφέρουν ότι η δυσλειτουργία ξεκίνησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ του Σικάγου προτού επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

At 20:54 UTC, the FAA issued a nationwide ground stop for all flights departing for US airports due to an equipment outage. At the time, 4,042 flights destined for US airports were already airborne. Watch the next two hours of US air traffic. https://t.co/qbtzX7cMtc — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις από το μπλακ άουτ



Ο Σον Ντάφι χαρακτήρισε την κατάσταση του δικτύου «κίνδυνο εθνικής ασφάλειας», προειδοποιώντας ότι παρόμοια περιστατικά θα επαναληφθούν εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει κονδύλια ύψους 50 δισ. δολαρίων για τη ριζική ανανέωση των υποδομών της FAA.

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Διαβεβαίωσε πάντως ότι το σύστημα θα λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα πριν από την κορύφωση της ταξιδιωτικής κίνησης για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

REUTERS/Luis Cortes

Η πολύωρη ταλαιπωρία προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Γερουσιαστές και βουλευτές των Δημοκρατικών χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» την καθήλωση των πτήσεων και ζήτησαν επίσημη έρευνα, ενώ από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αεροπορικής Ασφάλειας Νικ Λάνγκγουορθ τόνισε ότι «το κόστος των συνεχών βλαβών είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος εκσυγχρονισμού», ζητώντας πλήρη διαφάνεια για τα αίτια της βλάβης.