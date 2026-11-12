Ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την οργάνωση της εκδήλωσης υποδοχής του 2027, αφήνοντας αιχμές για κωλύματα σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ και ΣΚΑΪ

Την αποχώρησή του από τον σχεδιασμό της πρωτοχρονιάτικης γιορτής για την υποδοχή του 2027, την οποία ετοίμαζε σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, ανακοίνωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Η σχετική γνωστοποίηση έγινε το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, μέσα από την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο Mega, όπου ο καλλιτέχνης άφησε αιχμές για κωλύματα σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης από την ΕΡΤ και τον ΣΚΑΪ.

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Αρχικά, οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία ώστε ο κ. Λαζόπουλος να αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια και την παρουσίαση, έχοντας καταρτίσει ένα πλάνο που θα ανέδειδε την εξέλιξη της Αθήνας μέσα στον χρόνο μέσω χορού και γραφικών. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος, οι συνθήκες μεταβλήθηκαν.

«Να μην ξεχάσω να σας πω ότι φέτος, επειδή πέρσι δεν πρόλαβα τέλος πάντων, συνεννοήθηκα πολύ νωρίς με τον δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Δούκα, να παρουσιάσω εγώ και να οργανώσω τη βραδιά Πρωτοχρονιάς και να περάσουμε μαζί στο 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε πως δεν θα συμμετέχει τελικά στην εκδήλωση: «Καθίστε, δεν τελείωσα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα για το τι έγινε, πώς τελικά. Αλλά τελικά τη βραδιά δεν θα δείτε εμένα, θα δείτε από τον ΣΚΑΪ, με πολύ ωραίους καλλιτέχνες. Τους χαίρομαι και τους αγαπώ και εκτιμώ πάντα τους καλλιτέχνες. Αυτό είναι δεδομένο».

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Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που εκτιμά πως αντιμετωπίζει ο Χάρης Δούκας: «Επειδή βλέπω ότι αντιμετωπίζει μια δυσκολία ο δήμαρχος, όταν είπε ότι συνεννοηθήκαμε, γιατί ο σταθμός… και θα προβληθεί και από την ΕΡΤ και καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ξέρω πότε τσουγκρίζουμε μαζί τα ποτήρια και πότε καθόμαστε να μιλήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας. Ξεχωρίζω τα γεγονότα».

Καταλήγοντας, ο Λάκης Λαζόπουλος εξήγησε πως η απόφασή του στοχεύει στην αποφόρτιση του δημάρχου: «Επειδή νιώθω, επειδή προσπάθησε πραγματικά ο δήμαρχος και δεν μου έχει απαντήσει, αλλά το καταλαβαίνω τι περνάει και τον φέρνω σε δύσκολη θέση, προκειμένου να γίνει και να περάσει άνετα και να μην υπάρχει τίποτα, αποσύρω τον εαυτό μου από εκεί. Δεν θα διαταράξω τον προγραμματισμό και απαλλάσσω τον δήμαρχο από την παρουσία μου».