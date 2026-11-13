Opel: Ενσωματωμένος φορτιστής AC 22 kW στο Grandland Electric

Η νέα τεχνική προδιαγραφή επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας σε λίγο περισσότερο από 2,5 ώρες, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτούσε ο φορτιστής των 11 kW

H Opel παρουσιάζει για πρώτη φορά σε επιβατικό της αυτοκίνητο ενσωματωμένο φορτιστή AC ισχύος 22 kW.

Ο νέος φορτιστής θα ενσωματωθεί στο SUV της, το Grandland Electric, που θα μειώνει σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται για να γεμίσει η μπαταρία του.

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Ειδικότερα, το μοντέλο Grandland διαθέτει πλέον τη δυνατότητα φόρτισης με ισχύ έως 22 kW. Η νέα αυτή τεχνική προδιαγραφή αντικαθιστά την προηγούμενη δυνατότητα των 11 kW, γεγονός που επιφέρει μια σημαντική μείωση στον συνολικό απαιτούμενο χρόνο φόρτισης του οχήματος. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση αφορά το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων που περιλαμβάνονται στη γκάμα του μεγάλου SUV, δηλαδή τα μοντέλα Grandland Electric, Grandland Electric Long Range και Grandland Electric AWD. Πιο αναλυτικά, μέσω της χρήσης παροχής AC 22 kW, ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση περιορίζεται πλέον σε λίγο περισσότερο από 2,5 ώρες. Αντιθέτως, με τη χρήση φορτιστή ισχύος 11 kW, ο αντίστοιχος χρόνος φόρτισης ανερχόταν σε περίπου 5 ώρες, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της εν λόγω βελτίωσης.

Αντίστοιχα, στην έκδοση Long Range με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 100 kWh απαιτούνται περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά, αντί για 6,5 ώρες. Το γερμανικό μοντέλο έχει τη δυνατότητα ύστερα από μια πλήρη φόρτιση να διανύσει χωρίς στάση για ενδιάμεση φόρτιση έως και 515 χλμ., ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η αυτονομία στη Long Range που φτάνει έως τα 691 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Το Opel Grandland είναι ένα κορυφαίο SUV με γερμανική υπογραφή. Σχεδιάζεται και εξελίσσεται στην έδρα της Opel στο Rüsselsheim και κατασκευάζεται στο Eisenach της Γερμανίας, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες που αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία. Aποτελεί ιδανική επιλογή και για τα μεγάλα οικογενειακά ταξίδια, χάρη στον συνδυασμό ευρυχωρίας και αυτονομίας.