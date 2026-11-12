Το Geely Starray EM-i θέτει υποψηφιότητα για την κατάκτηση του τίτλου «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» στην ελληνική αγορά. Το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται να εκπροσωπήσει τη νέα γενιά των plug-in hybrid SUV οχημάτων της μάρκας Geely. Διαθέτοντας έναν σύγχρονο σχεδιασμό και ενσωματώνοντας προηγμένη τεχνολογία, το όχημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση των επιβατών καθώς και στην καθημερινή χρηστικότητα. Με τα χαρακτηριστικά αυτά, το Geely Starray EM-i αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους οδηγούς που αναζητούν τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης, συνδυάζοντάς τα παράλληλα με την ευελιξία που προσφέρει ένα υβριδικό σύστημα κίνησης.

Η φετινή υποψηφιότητα δίνει συνέχεια στην παρουσία της Geely στον θεσμό, μετά την περσινή επιλογή του αμιγώς ηλεκτρικού Geely EX5 ανάμεσα στους 11 φιναλίστ. Για τη GEO Mobility Hellas, επίσημο εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, η συμμετοχή του Starray EM-i στους φιναλίστ για το 2027, αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την φιλοσοφία της μάρκας: τεχνολογία με ουσιαστικό όφελος, υψηλή ποιότητα προϊόντος και υπηρεσιών και προσιτή πρόσβαση στη σύγχρονη κινητικότητα.

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