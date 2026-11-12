Formula 1: Συνέχεια με Λόσον και Λίντμπλαντ στη Racing Bulls για το 2027

Η ομάδα από τη Φαέντσα διατηρεί το δίδυμο των οδηγών της για το 2027 μετά την πρόσφατη εμφάνιση του Λίαμ Λόσον στο γκραν πρι του Σάο Πάουλο που του έδωσε προβάδισμα

Η Racing Bulls προχωρά με το ίδιο οδηγικό σχήμα στην επόμενη αγωνιστική σεζόν της Formula 1, καθώς ο Λίαμ Λόσον και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ υπέγραψαν την ανανέωση των συμβολαίων τους με τη βρετανική ομάδα και για το 2027.

Η παραμονή του Λόσον βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης φημολογίας το προηγούμενο διάστημα, καθώς το όνομα του Βούλγαρου οδηγού της ακαδημίας της Red Bull, Νίκολα Τσόλοφ, είχε συζητηθεί ως πιθανός αντικαταστάτης του Νεοζηλανδού.

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Επιπλέον, ο επικεφαλής της ομάδας από τη Φαέντσα της Ιταλίας, Άλαν Περμέιν, είχε δηλώσει επανειλημμένα πως καμία απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Η τελική απόφαση οριστικοποιήθηκε, με τον Λόσον να υπογράφει νέα συμφωνία μετά την αξιοσημείωτη εμφάνισή του στο γκραν πρι του Σάο Πάουλο. Εκκινώντας από την τρίτη θέση και τερματίζοντας έβδομος, ο οδηγός έφτασε τους 89 βαθμούς στη βαθμολογία. Η επίδοση αυτή του προσφέρει προβάδισμα 20 βαθμών έναντι των οδηγών της Alpine, η οποία διεκδικεί από τη Racing Bulls την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών.