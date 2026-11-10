Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss: Πόσα θα πιάσει στη δημοπρασία το σπάνιο μοντέλο

Ο οίκος RM Sotheby's θα προσφέρει μια Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss του 2010 σε δημοπρασία από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026.

Η Mercedes-Benz κατασκεύασε μόνο 75 αντίτυπα της SLR McLaren Stirling Moss και κανένα από αυτά δεν διέθετε παρμπρίζ, πλαϊνά παράθυρα ή οροφή. Ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής πρόκειται να δοκιμάσει πόσο αξίζει αυτό το είδος αποκλειστικότητας.

Ο οίκος RM Sotheby’s θα προσφέρει μια Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss του 2010 σε δημοπρασία από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026, με εκτίμηση που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 52,9 μίλια από τότε που έφυγε από το εργοστάσιο τον Δεκέμβριο του 2009.

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Το Stirling Moss χρησιμοποιούσε έναν υπερτροφοδοτούμενο V8 5,4 λίτρων που απέδιδε 650 ίππους , που έπιανε τα 60 μίλια/ώρα σε σε 3,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα έφτανε τα 320 μίλια/ώρα. Η Mercedes-Benz και η McLaren κατασκεύασαν το αυτοκίνητο μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου του 2009. Αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι το τελευταίο που κυκλοφόρησε.