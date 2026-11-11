«Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που ακούω», λέει ο Ζελένσκι για τις συνομιλίες με Ρωσία – Θέλει και την Ευρώπη στο τραπέζι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που έλαβε από τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με την πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες οι οποίες αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

«Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά που ακούω», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη όταν ρωτήθηκε για την ενημέρωση που είχε από τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα υπογράμμισε την σπουδαιότητα της συμμετοχής των Ευρωπαίων στη διαδικασία. «Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης πως κατά την πρώτη ημέρα των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συζητήθηκε η πιθανότητα μιας «μεγάλης ανταλλαγής αιχμαλώτων».

«Σήμερα, συζητήσαμε την πιθανότητα μιας ανταλλαγής (αιχμαλώτων πολέμου). Θα ήθελα να προχωρήσω σε μια ανταλλαγή 1.000 (αιχμαλώτων) για 1.000, ακόμη και 1.500 για 1.500. Μια ανταλλαγή ευρείας κλίμακας», είπε.