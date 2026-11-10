Ελλάδα

Στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση ο 97χρονος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς

Στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση ο 97χρονος ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς
10/11/2026, 17:09
TANEA Newsroom
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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κλινική εικόνα νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου ο δημοφιλής ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, συνεπεία σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι μετά από πτώση στην οικία του.

Ο 97χρονος καλλιτέχνης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως ξεκίνησε μια σειρά διακομιδών, αρχικά στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου κρίθηκε επιβεβλημένη η διασωλήνωσή του.

Περιγράφοντας την εξέλιξη της υγείας του, ο θεράπων πνευμονολόγος Ανδρέας Στρατής ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 πως ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί αρχικά με υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», από όπου έλαβε εξιτήριο καθώς η κατάστασή του θεωρήθηκε σταθερή. Ωστόσο, ακολούθησε επεισόδιο λιποθυμίας στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου στην ιδιωτική κλινική.

Αυτή τη στιγμή, ο ασθενής παραμένει σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό φαρμακευτική καταστολή, ενώ η επιστημονική ομάδα επιχειρεί σταδιακή μείωση των φαρμάκων προκειμένου να προχωρήσει στις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις.

Οι γιατροί επισημαίνουν πως ο κίνδυνος για τη ζωή του είναι άμεσος, ενώ η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ανέφικτη λόγω της έκτασης του αιματώματος, με τη θεραπευτική προσέγγιση να περιορίζεται αποκλειστικά στη φαρμακευτική αγωγή.

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Δημήτρης Καλλιβωκάς διασωληνωμένος ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

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