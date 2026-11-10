Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 71% των Αμερικανών ζητά από το νέο Κογκρέσο να βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν

Η δημοσκόπηση κατέγραψε επίσης ότι η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του πορείας, στο 32%

Η πλειονότητα των Αμερικανών επιθυμεί το νέο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στο οποίο οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία, να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, οι πολίτες ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (9/11), έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών επιθυμεί το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, την οποία ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο ο Τραμπ και το Ισραήλ. Το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει το 93% των Δημοκρατικών και το 51% των Ρεπουμπλικανών.

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Παράλληλα, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια προσπάθεια κατάργησης των δασμών στις εισαγωγές που επέβαλε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Πόλεμος και κόστος ζωής

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις από τους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος σε εκατοντάδες εισαγόμενα προϊόντα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υπεραμυνθεί της απόφασής του να εμπλέξει τις ΗΠΑ στον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Παράλληλα, έχει υποστηρίξει ότι οι δασμοί θα ενισχύσουν την αμερικανική βιομηχανία, προστατεύοντάς την από τις φθηνές εισαγωγές.

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες των Δημοκρατικών έχουν δεσμευτεί να δώσουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να επιδιώξουν τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την κατάργηση των δασμών.

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Την ίδια στιγμή, η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων και στα δύο κόμματα θεωρεί σημαντικό ο Αμερικανός πρόεδρος να επιδιώξει τη συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, ενώ αντίστοιχα οι Δημοκρατικοί στο νέο Κογκρέσο καλούνται να συνεργαστούν με τον πρόεδρο.

Εννέα στους δέκα συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εκτιμούν ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα του Κογκρέσου κατά τις πρώτες 100 ημέρες της νέας θητείας του. Μικρότερο ποσοστό θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε ζητήματα όπως η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, το μεταναστευτικό και η κλιματική αλλαγή.

Επιφυλάξεις για ενδεχόμενες νομικές κινήσεις κατά του Τραμπ

Παρά την επιθυμία για συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων, σημαντικό ποσοστό των Αμερικανών εκφράζει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αξιοποιήσουν την πλειοψηφία τους προκειμένου να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά του Τραμπ.

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Ειδικότερα, το 42% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα ήταν «κακό για τη χώρα» εάν το νέο Κογκρέσο επιχειρούσε να παραπέμψει τον Αμερικανό πρόεδρο σε δίκη, ενώ το 33% θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν θετική. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν αναποφάσιστοι ή δεν απάντησαν.

Στο εσωτερικό των Δημοκρατικών, πάντως, καταγράφονται διαφωνίες τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να περιοριστεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης όσο και για το εύρος των πολιτικών και νομικών πρωτοβουλιών κατά του Τραμπ και μελών της κυβέρνησής του.

Εάν και ο Τραμπ δήλωσε μετά τις εκλογές ότι «πιθανότατα» θα μπορούσε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, τοποθέτησε τον Στίβεν Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Μίλερ έχει χαρακτηρίσει το Δημοκρατικό Κόμμα εγχώρια εξτρεμιστική ομάδα.

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Πώς αξιολογούν οι Αμερικανοί Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Επιπλέον, η δημοσκόπηση κατέγραψε επίσης ότι η δημοτικότητα του Τραμπ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του πορείας, στο 32%. Ωστόσο, ούτε τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα συγκεντρώνουν ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, το 45% των Αμερικανών δήλωσε ότι έχει θετική άποψη για τους Δημοκρατικούς, έναντι 51% που εξέφρασε αρνητική γνώμη. Για τους Ρεπουμπλικανούς, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 35% και 60%.

Σε ερώτηση για το ποιο κόμμα έχει καλύτερη προσέγγιση στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, ένα ζήτημα που ενδέχεται να απασχολήσει έντονα το Κογκρέσο τους επόμενους μήνες, το 28% επέλεξε τους Δημοκρατικούς και το 20% τους Ρεπουμπλικανούς. Οι υπόλοιποι δήλωσαν αναποφάσιστοι ή ότι δεν προτιμούν κανένα από τα δύο κόμματα.

Τέλος, η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή 1.705 ενηλίκων Αμερικανών. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Με πληροφορίες από Reuters