ΣΤΑ.ΣΥ: 5.172 επιπλέον δρομολόγια στο Μετρό στο δεκάμηνο του 2026

Συνολικά 5.172 περισσότερα δρομολόγια στις τρεις γραμμές του Μετρό πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ).

Η εταιρεία και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνδέουν την αύξηση με παρεμβάσεις στο πρόγραμμα δρομολογίων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των μέσων. Η αύξηση κατανέμεται σε 1.233 επιπλέον δρομολόγια στη Γραμμή 1, 611 στη Γραμμή 2 και 3.328 στη Γραμμή 3.

Στην τελευταία, σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ, συνέβαλε ο ανασχεδιασμός των δρομολογίων στις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής, καθώς και η προσθήκη ενισχυτικού συρμού το πρωί.

Ξεχωριστή επίδοση καταγράφηκε στη Γραμμή 1 τον Οκτώβριο. Εκτελέστηκαν 427 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, επίδοση που, σύμφωνα με την εταιρεία, καθιστά τον φετινό Οκτώβριο τον καλύτερο των τελευταίων ετών ως προς την εκτέλεση δρομολογίων. Τον ίδιο μήνα εντάχθηκε στην κυκλοφορία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός.

Ενίσχυση δρομολογίων και στο Τραμ

Στο Τραμ, από τις αρχές Σεπτεμβρίου προστέθηκαν τέσσερις συρμοί στις πρωινές και απογευματινές ώρες αιχμής. Κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 1.278 επιπλέον δρομολόγια σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2025.

Τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ δείχνουν παράλληλα αύξηση 6,14% στις επικυρώσεις κομίστρου σε Μετρό και Τραμ στο πρώτο δεκάμηνο του 2026. Η άνοδος διαμορφώθηκε σε 8,2% στη Γραμμή 1, 4,6% στις Γραμμές 2 και 3 και 28% στο Τραμ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ανέφερε ότι η αύξηση των δρομολογίων στο δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έρχεται σε συνέχεια των επιδόσεων του πρώτου οκταμήνου και, όπως είπε, «επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα» των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης.

Για τη Γραμμή 1 χαρακτήρισε την επίδοση του Οκτωβρίου πρώτη απτή ένδειξη της συμβολής του ανακατασκευασμένου συρμού. Πρόσθεσε ότι η ένταξη και των υπόλοιπων συρμών, μαζί με τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης σταθμών, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία της γραμμής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Αθανάσιος Κοτταράς, απέδωσε τα αποτελέσματα στη συλλογική προσπάθεια των εργαζομένων και στη λειτουργική αναβάθμιση του δικτύου. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου και η αύξηση της επιβατικής κίνησης αποτυπώνουν την προσπάθεια της εταιρείας να βελτιώσει καθημερινά την εμπειρία μετακίνησης.