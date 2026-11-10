Θεσσαλονίκη: Εκατοντάδες Τούρκοι κατέκλυσαν το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ για την 88η επέτειο από τον θάνατό του

Εκατοντάδες Τούρκοι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (10/11) έξω από το σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τιμήσουν την 88η επέτειο από τον θάνατο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας.

Οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, όπου βρίσκεται το κτίριο στο οποίο γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη του.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 2.500 Τούρκοι αναμένεται να επισκεφθούν σήμερα τη Θεσσαλονίκη για τις εκδηλώσεις μνήμης.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 09:05, ώρα κατά την οποία ο Τούρκος ηγέτης άφησε την τελευταία του πνοή, το 1938.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, δεκάδες μαθητές από την Τουρκία τραγούδησαν παραδοσιακά τουρκικά τραγούδια στη μνήμη του.