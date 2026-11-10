Μαριάντα Πιερίδη: Παραμένει στο νοσοκομείο – «Βρήκαμε τι φταίει»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Μαριάντα Πιερίδη, μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την πορεία της υγείας της, αποκαλύπτοντας ότι οι εξετάσεις ολοκληρώθηκαν και οι γιατροί έχουν εντοπίσει την αιτία της αδιαθεσίας της. Το πρωί της Τρίτης, η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο μίλησε για τη νοσηλεία της και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της.

Όπως ανέφερε, έχει λάβει την απαραίτητη φροντίδα για να ανακτήσει τις δυνάμεις της και πλέον περιμένει την έγκριση των γιατρών προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ανάγκη να δίνουμε προσοχή στα σημάδια που στέλνει ο οργανισμός μας, παραδεχόμενη ότι πολλές φορές αγνοούμε την κούραση και την ανάγκη για ξεκούραση.

«Καλημέρα σε όλους. Ακόμα εδώ είμαστε, αλλά ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις. Έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Και ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Και τα λέω φυσικά για να τα ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να σταματήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μέχρι που κάποια στιγμή φυσικά μας αφήνει εκείνο».

Η Μαριάντα Πιερίδη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους ανθρώπους που τη φρόντισαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

«Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Νιώθω πραγματικά πάρα, πάρα πολύ τυχερή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που με τη φροντίδα, την ευγένειά τους, την αγάπη τους έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολη, πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να πάρει εξιτήριο, σημείωσε: «Τώρα το μόνο που μένει είναι να μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως για να επιστρέψουμε στο σπιτάκι μας, στην καθημερινότητά μας και σε όλα όσα αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και την αγάπη».

Παρά την περιπέτεια της υγείας της, η τραγουδίστρια δεν έχασε το χιούμορ της, παρομοιάζοντας τη νοσηλεία της με ένα απαραίτητο «service».

Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το ΟΚ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε! Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARIANTA PIERIDI SOI (@mariada.s.pieridi)