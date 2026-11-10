Μοναστηράκι: Ταυτοποιήθηκε και ο τέταρτος δράστης της άγριας ληστείας σε βάρος 20χρονου στο μετρό

Στην ταυτοποίηση και του τέταρτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία και τον ξυλοδαρμό 20χρονου στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., με τις έρευνες πλέον να επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Οι τρεις συνεργοί του έχουν ήδη συλληφθεί.

Καθοριστική ήταν η επέμβαση αστυνομικών της ομάδας «Αριάδνη», οι οποίοι βρίσκονταν στον σταθμό όταν ο νεαρός τούς κατήγγειλε ότι είχε δεχθεί επίθεση και του είχαν αφαιρεθεί προσωπικά αντικείμενα.

Ένας από τους φερόμενους ως δράστες συνελήφθη επί τόπου, ενώ οι άλλοι δύο επιχείρησαν να διαφύγουν επιβιβαζόμενοι σε συρμό, χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην κατοχή μίας εκ των συλληφθεισών εντοπίστηκαν κλεμμένα κινητά τηλέφωνα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, συνδέονται με άλλες ληστείες, κατά τις οποίες τα θύματα φέρονται να απειλήθηκαν με μαχαίρι.

Στο μεταξύ, από την έναρξη του σχεδίου «Αριάδνη», στις 19 Φεβρουαρίου 2025, έχουν πραγματοποιηθεί 136.987 αστυνομικοί έλεγχοι στο δίκτυο του μετρό, που οδήγησαν σε 1.763 συλλήψεις. Από αυτές, οι 216 αφορούσαν υποθέσεις κλοπών και ληστειών.