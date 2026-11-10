Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν – «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος»

Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο, που κατηγορείται ως αχυράνθρωπος, αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του στον ανακριτή για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει.

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Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο, που κατηγορείται ως αχυράνθρωπος, αρνήθηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής, και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης και ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε με τα προσωπικά του στοιχεία.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία του ζήτησε τους κωδικούς του Taxisnet. Φέρεται να ισχυρίστηκε δε, ότι έμαθε τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία του μετά τη σύλληψή του.

«Όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη»

«Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος», δήλωσε ο Ερρίκος Πετιλόν, βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απολογία του, τονίζοντας ότι είναι αθώος και άδικα τον ενέπλεξαν στην υπόθεση με το κύκλωμα φοροδιαφυγής πάνω από 203 εκατομμύρια ευρώ.

«Θέλω να εκφράσω το μεγάλο μου ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη του νομικού μου εκπροσώπου, που έχω δίπλα μου και τους δημοσιογράφους που τρέξατε να με υποστηρίξατε», ανέφερε αρχικά ο Ερρίκος Πετιλόν, έχοντας δίπλα του τον δικηγόρο του Όθωνα Παπαδόπουλο.

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«Όλη αυτή η διαδικασία ήταν στημένη όχι μόνο για μένα αλλά για όλους που έχουν περάσει τις συλλήψεις. Μας έβγαλαν από τα σπίτια μας και δεν μας είπαν ότι δεν θα γυρίσουμε. Μείναμε σε έναν χώρο 48 ώρες σε καρέκλες και καναπέδες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ήμουν συνεργάσιμος γιατί ήξερα ότι δεν ευθύνεται κανείς άλλος γι’ αυτή τη διαδικασία παρά το κράτος», δήλωσε, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σε δηλώσεις του έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε πως ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες ενώ τόνισε πως ένα μεγάλο μέλος της οφειλής που φέρεται να υπήρχε προς το Δημόσιο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης και οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά από τους πραγματικούς οφειλέτες.

«Δεν έχω καμία σχέση»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 35χρονος, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασής του στο Taxisnet και τον εμφάνισαν εν αγνοία του ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες.

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Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, είπε πως άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία εμφανιζόταν να εκπροσωπεί.

Στο μεταξύ, απολογήθηκε και 34χρονος φερόμενος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις παράνομες δραστηριότητες. «Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα τέκνα με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της απάτης, η οποία αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ, ισχυρίστηκε ότι αυτές συνδέονται με τρεις εταιρείες με τις οποίες, όπως είπε, δεν έχει καμία σχέση.

Για τον 34χρονο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την ποινική του μεταχείριση.

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Συνολικά 16 άτομα θα απολογηθούν ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ η λίστα περιλαμβάνει ονόματα επιχειρηματιών, λογιστών, ενός δικηγόρου και των λεγόμενων αχυρανθρώπων.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά εξακολούθηση και κατά επάγγελμα.