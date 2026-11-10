DACIA Duster Tribrid 150 4×4 auto: Οικονομικός δρομέας παντός εδάφους!

Η Dacia εξοπλίζει και το νέο Duster με το καινοτόμο και μοναδικό παγκοσμίως σύστημα κίνησης τριπλής ενέργειας Tribrid 150 4x4 auto. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα κίνησης, με ηλεκτρική τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG).

Η Dacia προσφέρει στην αγορά μοντέλα που κερδίζουν το αγοραστικό κοινό, με ατού το σύγχρονο σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και την οικονομία καυσίμου. Αυτός είναι και ο λόγος που δικαίως έχει αναγνωριστεί ως η μάρκα με την κορυφαία σχέση αξίας-τιμής στην αγορά.

Η Dacia εξοπλίζει και το νέο Duster με το καινοτόμο και μοναδικό παγκοσμίως σύστημα κίνησης τριπλής ενέργειας Tribrid 150 4×4 auto. Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα κίνησης, με ηλεκτρική τετρακίνηση και διπλό καύσιμο (βενζίνη/LPG).

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Αποτελείται από τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρου, με υποβοήθηση 48V (mild hybrid) και ισχύ 103 kW (140 ίππων) στον εμπρός άξονα και έναν ηλεκτροκινητήρα 23 kW (31 ίππων) στον πίσω, με συνδυαστική ισχύ 113 kW (154 ίππων), ροπή 230 Nm από τον θερμικό κινητήρα και έως 87 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα.

Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων (paddles) στο τιμόνι, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνδυάζεται με κιβώτιο 2 σχέσεων και αποσυνδεόμενο πίσω άξονα.

Η διάταξη του 2τάχυτου κιβωτίου με τον πίσω ηλεκτροκινητήρα αποτελεί πρωτιά για την κατηγορία. Εξασφαλίζει υψηλή ροπή σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ μειώνει τις στροφές του ηλεκτροκινητήρα στις υψηλές ταχύτητες, διατηρώντας ισχυρή πρόσφυση έως και τα 140 χλμ./ώρα. Στη θέση “neutral” (συμπλέκτης αποσυνδεδεμένος) ελαχιστοποιείται η τριβή, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε λειτουργία 2WD.

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Ο ηλεκτροκινητήρας στον πίσω άξονα και η μπαταρία 48V (0,84 kWh) φορτίζουν αυτόματα κατά την πέδηση και την επιβράδυνση, επιτρέποντας στο σύστημα να λειτουργεί συχνά σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Στην πόλη, κινείται έως και κατά 60% του χρόνου αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Το μοναδικό αυτό υβριδικό 4×4 σύστημα κίνησης διπλού καυσίμου αξιοποιεί τη χαμηλή τιμή του LPG, μειώνοντας το κόστος χρήσης έως και 30% και τις εκπομπές CO₂ κατά 20 γρ./χλμ. σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα έκδοση 4×4.

Με τις δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων (βενζίνης και LPG), το Dacia Duster εξασφαλίζει αυτονομία έως και 1.500 χλμ. (κατά WLTP) χωρίς ανεφοδιασμό.

Οι τιμές του Duster Tribrid 150 4×4 auto στην ελληνική αγορά ξεκινούν από 29.900 ευρώ ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο.