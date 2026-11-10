e-car: Τα αυτοκίνητα που θα «ξελασπώσουν» την Ευρώπη

Θα είναι μικρά, ευέλικτα στην πόλη και ιδίως αγχολυτικά. Η νέα γενιά μικρών ηλεκτρικών μοντέλων αλλάζει το προφίλ των μετακινήσεων στις αστικές περιοχές και βάζουν στόχο εκατομμύρια υποψήφιους αγοραστές που θα βρουν λύση στην απόκτηση ενός αυτοκινήτου χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσουν μια περιουσία.

Η αλλαγή πλεύσης των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών με στόχο να χτυπήσουν την άνευ προηγουμένου επέλαση των Κινέζων στις τοπικές αγορές με νέα μοντέλα, εφάμιλλα σε ποιότητα και τεχνολογία φαίνεται ότι θα γίνει πραγματικότητα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Και αυτό χάρη στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που τρέχει τα μικρά μοντέλα, με ιδιαίτερη θέρμη.

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Το νέο λοιπόν, σχέδιο προβλέπει προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από 15.000 ευρώ (σαφώς χωρίς να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις των κρατικών φορέων).

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος «E-car», που έχει ως βασικό πρόγραμμα τη δημιουργία πιο προσιτών EV για την ευρωπαϊκή αγορά η Stellantis ετοιμάζει ένα «πακέτο» μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα ανοίξει την βεντάλια των πελατών, με στόχο η ηλεκτροκίνηση να γίνει πιο προσιτή από ποτέ.

Και φυσικά να δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν ένα σύγχρονο, ηλεκτρικό αυτοκίνητο μηδενικών ρύπων όσοι βλέπουν τις τιμές τους βασικό εμπόδιο για την κτήση τους.

Ταυτοχρόνως, οι νέοι, που είναι και πιο εξοικειωμένοι στη νέα τεχνολογία να στραφούν από το πρώτο τους αυτοκίνητο στα ηλεκτρικά οχήματα, που θα καλύπτουν με τις ικανοποιητικές αυτονομίες τους το μέσο όρο διανυθέντων χιλιομέτρων των Ευρωπαίων οδηγών που είναι από 70 – 80 χιλιόμετρα ημερησίως.

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Ειδικότερα, η Stellantis έχει ως στόχο τα νέα μοντέλα θα ανήκουν στη νέα κατηγορία M1E της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα αφορά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μήκους κάτω από 4,2 μέτρα που θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Τα μικρά ηλεκτρικά θα παράγονται στο εργοστάσιο του Pomigliano στην Ιταλία, εκεί όπου σήμερα εξελίσσονται αυτοκίνητα της Fiat και της Alfa Romeo.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, Aντόνιο Φιλόσα, ανέφερε: «Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι μια καλή ιδέα , συνέχεια των μικρών αυτοκινήτων που είναι άρρηκτα συνυφασμένα με την κουλτούρα των Ευρωπαίων. Οι πελάτες μας ζητούν την αναβίωση μικρών, κομψών οχημάτων, που θα παράγονται στην Ευρώπη, τα οποία θα είναι επίσης προσιτά και φιλικά προς το περιβάλλον. Για αυτό το λόγο και η Stellantis απαντά στην απαίτηση τους με συναρπαστικά νέα μοντέλα για πολλές μάρκες. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιό μας στο Pomigliano (Ιταλία).»