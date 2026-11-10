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BYD – Ηλεκτρικά ΙΧ: Σύστημα φόρτισης για… τεμπέληδες

Ο σταθμός φόρτισης συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ, αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και εξοπλισμό φόρτισης υψηλής ισχύος.

BYD – Ηλεκτρικά ΙΧ: Σύστημα φόρτισης για… τεμπέληδες
10/11/2026, 18:00
TANEA Newsroom
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Η BYD παρουσίασε τον ρομποτικό βραχίονα φόρτισης με φλας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), επιτρέποντας τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς οι οδηγοί να συνδέουν χειροκίνητα ένα καλώδιο φόρτισης.

Το σύστημα εντοπίζει αυτόματα τη θύρα φόρτισης, ανοίγει το κάλυμμα της, εισάγει τον σύνδεσμο και τον αφαιρεί αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση. Ο ρομποτικός βραχίονας χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης και ελέγχου δύναμης-ανάδρασης για να αναγνωρίσει τη θύρα φόρτισης και να τοποθετήσει τον σύνδεσμο. Υποστηρίζει πολλαπλές προδιαγραφές συνδέσμου φόρτισης που χρησιμοποιούνται σε αγορές του εξωτερικού.

Ο σταθμός φόρτισης συνδυάζει φωτοβολταϊκά πάνελ, αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και εξοπλισμό φόρτισης υψηλής ισχύος. Τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ενώ το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας βοηθά στη διαχείριση της παροχής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης στα ΗΑΕ, το σύστημα φόρτισης φέρεται να έφτασε σε ισχύ εξόδου 1.000 kW.

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