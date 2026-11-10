Εορτολόγιο: Μεγάλος Άγιος της Μικράς Ασίας γιορτάζει σήμερα – Ποιοι έχουν γιορτή την Τρίτη 10 Νοεμβρίου

Η ζωή του και οι Άγιοι που τιμώνται σήμερα

Τη μνήμη του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη, μιας από τις σημαντικότερες μορφές του Μικρασιατικού Ελληνισμού, τιμά σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μαζί του τιμώνται οι Άγιοι Ολυμπάς, Ηρωδίων, Έραστος, Σωσίπατρος και Κούαρτος, οι Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα, καθώς και οι Άγιοι Ορέστης, Μίλος και Ωρίων. Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» και ποιοι είναι οι Άγιοι που τιμώνται;

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

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Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη.

Εραστός, Εράστη, Εραστή.

Ηρωδίων, Ηρωδιάς, Ηρωδιάδα

Μίλος, Μίλης, Μίλων.

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστία, Ορεστιάδα.

Ροδιά, Ροδούλα, Ροδίτα, Ρόζα, Ροζαλία, Ροδίων, Ρόδιος, Ροδής

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα.

Ωρίων, Ωρίωνας, Ωριώνης, Ωριώνη.

Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης – Ο Άγιος που ακολούθησε τους πρόσφυγες

Ο Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, κατά κόσμον Θεόδωρος Αννητσαλίχου, γεννήθηκε γύρω στο 1840 στα Φάρασα της Καππαδοκίας, σε μια περιοχή όπου ο ελληνικός πληθυσμός διατηρούσε επί αιώνες τη γλώσσα, τις παραδόσεις και την ορθόδοξη πίστη του.

Έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία και ανατράφηκε από συγγενείς του. Αργότερα ακολούθησε τον μοναχικό βίο και χειροτονήθηκε ιερέας, επιστρέφοντας στα Φάρασα για να υπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής.

Εκεί έμεινε γνωστός ως Χατζηεφεντής, μια προσφώνηση που εξέφραζε τον σεβασμό των κατοίκων προς το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που διατηρήθηκαν στην τοπική παράδοση, δεν περιόριζε τη βοήθειά του μόνο στους Ορθοδόξους. Προσευχόταν για ανθρώπους ανεξαρτήτως θρησκεύματος, ενώ του αποδίδονταν πολλές θαυματουργικές θεραπείες.

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Η σχέση του με τον Άγιο Παΐσιο

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του συνδέεται με τη βάπτιση του μετέπειτα Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη.

Το 1924, λίγο πριν από την αναχώρηση των Ελλήνων της Καππαδοκίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών, ο Αρσένιος βάπτισε τον μικρό Αρσένιο Εζνεπίδη, όπως ήταν το κοσμικό όνομα του Παϊσίου.

Σύμφωνα με την παράδοση, επέλεξε να του δώσει το δικό του όνομα, επιθυμώντας να αφήσει έναν μοναχό ως πνευματικό συνεχιστή του.

Ο Άγιος Παΐσιος αργότερα συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της μνήμης και του βίου του Οσίου Αρσενίου.

Η τελευταία διαδρομή από την Καππαδοκία στην Ελλάδα

Το 1924 ο Όσιος Αρσένιος ακολούθησε τους κατοίκους των Φαράσων στον ξεριζωμό τους από τη Μικρά Ασία.

Ήταν ήδη ηλικιωμένος και καταπονημένος, αλλά παρέμεινε κοντά στους πρόσφυγες κατά τη δύσκολη διαδρομή προς την Ελλάδα.

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Έφτασε τελικά στην Κέρκυρα, όπου εκοιμήθη στις 10 Νοεμβρίου 1924, λίγες εβδομάδες μετά την άφιξή του.

Η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο το 1986.

Η ζωή του παραμένει συνδεδεμένη με την ιστορική μνήμη των προσφύγων της Καππαδοκίας και την προσπάθειά τους να διατηρήσουν την ταυτότητα και τις παραδόσεις τους.

Οι πέντε Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα

Σήμερα τιμώνται επίσης οι Άγιοι Ολυμπάς, Ηρωδίων, Έραστος, Σωσίπατρος και Κούαρτος, τους οποίους η εκκλησιαστική παράδοση συγκαταλέγει στους Εβδομήκοντα Αποστόλους.

Ο Ολυμπάς μνημονεύεται στην Προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Η εκκλησιαστική παράδοση τον συνδέει με τη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης.

Ο Ηρωδίων αναφέρεται επίσης από τον Παύλο, ο οποίος τον αποκαλεί συγγενή του. Σύμφωνα με μεταγενέστερες παραδόσεις, ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και υπέστη διωγμούς.

Ο Έραστος μνημονεύεται στην Καινή Διαθήκη και συνδέεται με την Κόρινθο, όπου αναφέρεται ως οικονόμος της πόλης.

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Ο Σωσίπατρος εμφανίζεται στις επιστολές του Παύλου και η παράδοση τον συνδέει με τη διάδοση του Χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο.

Ο Κούαρτος αναφέρεται επίσης στην Προς Ρωμαίους Επιστολή και τιμάται για τη συμμετοχή του στο έργο των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.

Άγιος Ορέστης – Ο γιατρός που μαρτύρησε για την πίστη του

Ο Άγιος Ορέστης ο Μάρτυρας καταγόταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας και, σύμφωνα με τον συναξαριακό του βίο, ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού.

Έζησε την εποχή των διωγμών των Χριστιανών, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα.

Η παράδοση αναφέρει ότι συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στους θεούς της ρωμαϊκής θρησκείας.

Υπέστη σκληρά βασανιστήρια και τελικά θανατώθηκε. Η συναξαριακή αφήγηση περιγράφει ότι σύρθηκε δεμένος πίσω από άλογο.

Η Εκκλησία τον τιμά για τη σταθερότητα με την οποία αντιμετώπισε το μαρτύριό του.

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Άγιος Μίλος ο Θαυματουργός – Ο Ιερομάρτυρας της Περσίας

Ο Άγιος Μίλος υπήρξε επίσκοπος στην Περσία κατά τον 4ο αιώνα.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αφιερώθηκε στη διάδοση του Χριστιανισμού σε μια περίοδο έντονων διωγμών.

Έγινε γνωστός για το ιεραποστολικό του έργο και τα θαύματα που του αποδίδονται.

Τελικά μαρτύρησε για την πίστη του και τιμάται ως Επίσκοπος, Ιερομάρτυρας και Θαυματουργός.

Άγιος Ωρίων ο Μάρτυρας

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ωρίωνα τον Μάρτυρα.

Οι πληροφορίες που διασώζονται για τη ζωή και το μαρτύριό του είναι περιορισμένες. Η μνήμη του, ωστόσο, διατηρείται στα ορθόδοξα συναξάρια.