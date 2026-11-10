Μητσοτάκης για καλώδιο και «Γαλάζια Πατρίδα»: Η Ελλάδα έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks. Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την εκτίμηση ότι το ταξίδι του γαλλικού ερευνητικού πλοίου θα ολοκληρωθεί «χωρίς αναταράξεις» έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία σχετικά με την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση» είπε χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της γαλλικής διπλωματικής κίνησης προς την Αγκυρα.

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«Το τι λέει η Τουρκία δημόσια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία σημασία έχουν τα πραγματικά γεγονότα και η πραγματικότητα είναι ποιος έδωσε την άδεια και από ποιον ζητήθηκε η άδεια» σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο για τον τουρισμό (travel.gr/Πρωτο Θέμα). «Στην Κάσο η έρευνα έγινε αμιγώς εντός των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας να το ξεκαθαρίσω αυτό» επεσήμανε.

Ερωτηθείς για το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» είπε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή θα υπάρξει κλιμάκωση στο θέμα αυτό. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα υπήρχε δυναμική αντίδραση της Ελλάδος». Και επιχειρώντας ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου σημείωσε ότι «θα ήταν λάθος της Τουρκίας να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Θα ήταν σίγουρα μια μεγάλη επιβάρυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» ακόμα και αν, όπως πρόσθεσε, «δεν θα δημιουργούσε κάποιο βαρύ νομικό τετελεσμένο».

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Ο πρωθυπουργός κάρφωσε τους πολιτικούς του αντιπάλους λέγοντας ότι «έχω μερικές φορές την αίσθηση ότι υπάρχουν αρκετοί στην πατρίδα μας, συμπεριλαμβάνω σε αυτούς και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, που είτε επιθυμούν το έργο αυτό να μην γίνει, είτε επιθυμούν κάποια κρίση στην οποία η Ελλάδα τελικά θα ηττηθεί».

Οπως είπε «ούτε το ένα θα συμβεί ούτε το άλλο, αλλά μου γεννά απορία γιατί σε ορισμένα ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν μπορεί να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής.

Θέλω να θυμίσω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενημερώνονται στη Βουλή, σε κλειστές συνεδριάσεις, από τον υπουργό Εξωτερικών».