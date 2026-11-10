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Βάζουν φωτιά σε υποψήφια μέλη – Σάλος στις ΗΠΑ με τις ταπεινωτικές πρακτικές φοιτητικής αδελφότητας

Οι πανεπιστημιακές αρχές τερμάτισαν προσωρινά την λειτουργία της αδελφότητας - Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο με τις ακραίες δοκιμασίες

Βάζουν φωτιά σε υποψήφια μέλη – Σάλος στις ΗΠΑ με τις ταπεινωτικές πρακτικές φοιτητικής αδελφότητας
10/11/2026, 14:25
TANEA Newsroom
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Σε αναστολή τέθηκε φοιτητική αδελφότητα στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, καθώς οι πανεπιστημιακές αρχές διερευνούν βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δύο νεαροί άνδρες να τυλίγονται στις φλόγες. Το περιστατικό, που σημειώθηκε το Σάββατο, έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών και αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις πρακτικές που ακολουθούνται στις φοιτητικές αδελφότητες των ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένες οργανώσεις έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων για το περιβάλλον που διαμορφώνεται στους κόλπους τους, με καταγγελίες για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, κουλτούρα σιωπής και ταπεινωτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται υποψήφια μέλη κατά τη διαδικασία ένταξής τους.

Πριν από λίγες εβδομάδες, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ και διεθνώς η υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας το 2024, με φερόμενους δράστες μέλη φοιτητικής αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κορνέλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει συγκεντρώσει περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές δείχνει έναν νεαρό άνδρα με αθλητική φόρμα που έχει πιάσει φωτιά. Στη συνέχεια, πέφτει πάνω σε έναν δεύτερο άνδρα και τον ρίχνει στο έδαφος, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά και τα ρούχα του δεύτερου.

Οι δύο άνδρες κυλιούνται στο έδαφος, προσπαθώντας να σβήσουν τις φλόγες και να βγάλουν τα ρούχα τους.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, Μπεν Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι η αδελφότητα Σίγμα Άλφα Έψιλον (Sigma Alpha Epsilon) τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των πανεπιστημιακών αρχών. Χαρακτήρισε το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό» και ανέφερε ότι «τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, αν το συμβάν συνδέεται με κάποια τελετή μύησης της αδελφότητας, η οποία ιδρύθηκε το 1856.

Έρευνα για το περιστατικό έχει ξεκινήσει και η αστυνομία του Κολόμπους, πρωτεύουσας της πολιτείας του Οχάιο.

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