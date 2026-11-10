Κυψέλη: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές λόγω του μετρό – Καταγγελίες κατοίκων για έλλειψη ενημέρωσης

Ξεκίνησε η τεχνική διερεύνηση στα κτίρια της Κυψέλης που εμφάνισαν φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του νέου σταθμού Μετρό. Στόχος είναι να καταγραφεί με ακρίβεια η έκταση των ζημιών και να προσδιοριστούν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ασφάλεια των κτιρίων.

Η διαδικασία άρχισε τρεις εβδομάδες μετά την κοινή σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, ο δήμαρχος Αθηναίων, εκπρόσωποι των τεχνικών εταιρειών και αντιπροσωπεία των κατοίκων.

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Υπό την ευθύνη της ΑΒΑΞ και της Ελληνικό Μετρό, ειδικά μηχανήματα πραγματοποιούν περιμετρικές και στοχευμένες εκσκαφές γύρω από τις κολόνες των πολυκατοικιών, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα δομικά στοιχεία τους. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναμένεται να πραγματοποιήσει αυτοψία, ώστε να αξιολογήσει το εύρος και τη σοβαρότητα των φθορών.

Ανησυχία για το κτίριο στη Σπετσών 92

Για την εξέλιξη των εργασιών μίλησε ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης, εξηγώντας ότι η αποκάλυψη των βασικών δομικών στοιχείων είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι μηχανικοί να διαπιστώσουν την έκταση και το βάθος των ζημιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση του κτιρίου στην οδό Σπετσών 92, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, εντοπίζονται από τα σοβαρότερα προβλήματα. Για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εργασίες υποστύλωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η κατασκευή.

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«Λόγω επικινδυνότητας επιβάλλεται άμεσα να στηριχθεί το κτίριο», επισημαίνει ο κ. Κουτρουλάρης.

Καταγγελίες των κατοίκων για έλλειψη ενημέρωσης

Από την πλευρά της, η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν οι εργασίες. Σε ανακοίνωσή της καταλογίζει στην ΑΒΑΞ και την Ελληνικό Μετρό ότι δεν ενημέρωσαν προηγουμένως ούτε τους κατοίκους που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία ούτε τους εμπειρογνώμονες.

Όπως υποστηρίζουν, πληροφορήθηκαν την έναρξη των εργασιών χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση και, όταν επισκέφθηκαν το σημείο για να ζητήσουν εξηγήσεις, αντιμετώπισαν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, «υποτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά».

Οι κάτοικοι διευκρινίζουν, παράλληλα, ότι οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν αποκλειστικά τη διερεύνηση και την καταγραφή των ζημιών και όχι την αποκατάστασή τους. Όπως αναφέρουν, οι παρεμβάσεις για την επισκευή των κτιρίων θα ξεκινήσουν αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και εκπονηθούν οι απαραίτητες στατικές μελέτες και μελέτες αποκατάστασης.

«Παρακολουθούμε κάθε ενέργεια που αφορά τις κατοικίες και τη γειτονιά μας», τονίζει η Πρωτοβουλία, διαμηνύοντας ότι οι κάτοικοι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο και να διεκδικούν, όπως αναφέρουν, το αυτονόητο: την ασφάλεια των κατοικιών τους.