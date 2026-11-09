Formula1: Όσα συνέβησαν στο χθεσινό γκραν πρι στη Βραζιλία

Οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες έπαιξαν απόλυτα καθοριστικό ρόλο στο Grand prix του Σάο Πάολο. Η εναλλαγή από βρεγμένο σε ελαφρώς στεγνό οδόστρωμα και πάλι πίσω σε συνθήκες δυνατής βροχής, δοκίμασε τις αντοχές των οδηγών, τις στρατηγικές και την αξιοπιστία των μονοθεσίων. Η ομάδα της Mercedes πανηγύρισε με ενθουσιασμό την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, ενώ ο Λάντο Νόρις αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του αγώνα, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ο Νόρις εκκίνησε από την 1η θέση, και κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, παρότι έπεσε 3ος μετά τις πρώτες στροφές. Στους εβδομήντα έναν γύρους του αγώνα, ο Βρετανός πήρε κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή από βρόχινα ελαστικά σε ενδιάμεσα ελαστικά, καθώς η αγωνιστική γραμμή άρχισε σταδιακά να στεγνώνει, προτού μια καθυστερημένη βροχόπτωση ανακατέψει ξανά την τράπουλα. Δεν υπέκυψε στην πίεση, ούτε όταν η πρόσφυση χάθηκε, κρατώντας το μονοθέσιό του πάντα εντός γραμμής. Έτσι, εξασφάλισε την τρίτη φετινή του νίκη με χαρακτηριστική άνεση, αφήνοντας πίσω του τις δυο Red Bull.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ξεκινώντας από την εικοστή πρώτη θέση της εκκίνησης, παρέδωσε σεμινάριο οδήγησης υπό βροχή. Με απίστευτη αποφασιστικότητα στα διαδοχικά προσπεράσματα, ο Ολλανδός πρωταθλητής κατάφερε να αναρριχηθεί εντυπωσιακά μέχρι τη 2η θέση, εξασφαλίζοντας ένα θριαμβευτικό βάθρο για την Red Bull. Η χαρά για την ομάδα πολλαπλασιάστηκε, καθώς o έτερος οδηγός Ισάκ Χατζάρ, τερμάτισε στην 3η θέση. Ήταν ένα σημαντικό διπλό βάθρο που απέδειξε περίτρανα την ανταγωνιστικότητα της ομάδας, αποφεύγοντας τα μοιραία λάθη που στοίχισαν ακριβά σε πολλούς άλλους οδηγούς.

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Για την πρωταθλήτρια ομάδα της Mercedes, ο αγώνας αποτέλεσε την κορύφωση της χρονιάς, καθώς τα αποτελέσματα των οδηγών της επισφράγισαν μαθηματικά τον σπουδαίο τίτλο στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην 4η θέση, προσφέροντας καθοριστικούς βαθμούς, ενώ ο Κίμι Αντονέλι ολοκλήρωσε τον επεισοδιακό αγώνα του στην πέμπτη θέση. Ο Ιταλός οδηγός προηγήθηκε στα αρχικά στάδια, όμως έχασε τον έλεγχο κάνοντας τετακέ δύο φορές. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες και την προσωρινή απώλεια συγκέντρωσης, ο Αντονέλι ανέκτησε γρήγορα τον ρυθμό του και προσέφερε στη γερμανική φίρμα βαθμούς για το πολυπόθητο στέμμα των κατασκευαστών.

Πιο πίσω στη μάχη της δεκάδας, ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren τερμάτισε στην 6η θέση, διατηρώντας έναν πολύ σταθερό ρυθμό. Στην 7η θέση βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρ με την Ferrari, ο οποίος πέρασε τον Λίαμ Λώσον κυριολεκτικά στον προτελευταίο γύρο. Ο Μονεγάσκος για να περάσει χτύπησε τον Λώσον, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή που τον έριξε τελικά 8ο. Ο Λίαμ Λώσον, έκανε καλή εκκίνηση, βρέθηκε δεύτερος στους αρχικούς γύρους και τελικά έδωσε τους βαθμούς της 7ης θέσης στη Racing Bulls. Ο Λιούις Χάμιλτον, γιόρτασε την τετρακοσιοστή του εκκίνηση. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari ξεκίνησε εικοστός, υπέστη ένα οδυνηρό τετακέ κατά τη διάρκεια του αγώνα και τερμάτισε 9ος καθώς η Ferrari δεν ήταν ανταγωνιστική. Τη δεκάδα συμπλήρωσε με επιτυχία ο Νίκο Χούλκενμπεργκ οδηγώντας σταθερά την Audi.

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Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας ο νικητής Λάντο Νόρις δήλωσε: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, πάρα πολύ δύσκολος. Προφανώς, δεν είχα το καλύτερο ξεκίνημα από τη γραμμή της εκκίνησης, αλλά υπήρξαν πολλές προκλήσεις σήμερα, προφανώς, με τις συνθήκες. Το να περνάς σε ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα μέσα στο βρεγμένο είναι πάντα δύσκολο, ειδικά όταν πιέζεις για την πρωτοπορία και προσπαθείς να καλύψεις λίγο τη διαφορά. Το κύριο πράγμα σήμερα ήταν ότι απλώς διατήρησα την ψυχραιμία μου και δεν έκανα κανένα λάθος. Είχα τον ρυθμό όταν τον χρειαζόμουν, οπότε ήταν καλό. Είναι ωραίο να βρίσκομαι ξανά στο ψηλότερο σκαλί και το μέρος για να το κάνω επίσης. Πρέπει λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα γιατί εξακολουθούν να δουλεύουν πολύ σκληρά. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς».