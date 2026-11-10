Το νέο ID. Polo αναδείχθηκε το καλύτερο μικρό αυτοκίνητο

Σημαντικές ήταν και οι διακρίσεις του στα ειδικά βραβεία σχεδίασης, όπου αξιολογούνται όλα τα συμμετέχοντα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Budget των βραβείων German Car of the Year 2027 (GCOTY), επικρατώντας επτά ανταγωνιστικών μοντέλων. Με το ID. Polo, η Volkswagen φέρνει την ηλεκτροκίνηση στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών αυτοκινήτων, προσφέροντας μια ελκυστική και προσιτή επιλογή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας. Η διεθνής κριτική επιτροπή το ανέδειξε πρώτο σε τέσσερις από τις πέντε βασικές ενότητες αξιολόγησης. Στη συνολική κατάταξη της κατηγορίας, το ID. Polo βρέθηκε μπροστά από τα Renault Twingo και Renault Clio.

Στην ενότητα «Σχεδίαση και οδηγική απόλαυση», το ID. Polo συγκέντρωσε το 85,8% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Αντίστοιχα, απέσπασε 84,2% στην «Ασφάλεια και περιβάλλον», 83,8% στη «Σημασία του μοντέλου και καινοτομία» και 82,0% στην «Άνεση και πρακτικότητα».

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Ο Jens Meiners, συνιδρυτής του GCOTY σημείωσε πως «Το Volkswagen ID. Polo υπερείχε του δεύτερου μοντέλου της κατάταξης σε τέσσερα από τα πέντε κριτήρια, κερδίζοντας αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση στην κατηγορία του. Η ξεκάθαρη επιλογή της κριτικής επιτροπής αποτυπώνει τη σημασία αυτού του αυτοκινήτου για τη Volkswagen».

Σημαντικές ήταν και οι διακρίσεις του στα ειδικά βραβεία σχεδίασης, όπου αξιολογούνται όλα τα συμμετέχοντα μοντέλα, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τα 47 μέλη της κριτικής επιτροπής του GCOTY κατέταξαν το ID. Polo στη δεύτερη θέση για τη σχεδίαση του εσωτερικού («Special Award Best Interior Design») και στην τρίτη θέση για τη σχεδίαση του αμαξώματος («Best Exterior Design»).