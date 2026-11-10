Ζώδια σήμερα: Νέα δεδομένα στα αισθηματικά – Ποιοι θα έχουν ευχάριστες εκπλήξεις

Έρωτας, επαγγελματικά και σχέσεις - Τι φέρνει η ημέρα για κάθε ζώδιο

Τι προβλέπουν τα άστρα για σήμερα και ποια ζώδια θα έχουν ευχάριστες εξελίξεις; Οι Ιχθύες ενδέχεται να δεχθούν μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση για φαγητό ή ποτό, ιδιαίτερα αν είναι ελεύθεροι, ενώ οι Λέοντες καλούνται να αποφύγουν τις αυταρχικές συμπεριφορές και να δείξουν μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Οι Ζυγοί, από την πλευρά τους, χρειάζεται να αφήσουν πίσω τα παράπονα και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Διαβάστε τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» για τα 12 ζώδια.

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ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Υπάρχουν πολλά θέματα που χρειάζονται λύση στις σχέσεις σας, γεγονός που μπορεί να σας κάνει να νιώσετε χαμένοι για λίγο. Ένας συνάδελφος ενδέχεται να γίνει πιεστικός και να ζητήσει πράγματα που δεν μπορείτε να του προσφέρετε.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Σήμερα ίσως βρεθείτε μπλεγμένοι σε συγκρούσεις που δεν έχετε προκαλέσει εσείς. Καλό θα ήταν να παραμείνετε σιωπηλοί και να προσπαθήσετε να αποφύγετε τα διασταυρούμενα πυρά. Αν όμως επιλέξετε να συμμετάσχετε, φροντίστε να έχετε ισχυρά επιχειρήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Είστε απορροφημένοι από τα προβλήματά σας και ίσως να μην αντιλαμβάνεστε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Προσπαθήστε να κάνετε ένα διάλειμμα και να περάσετε χρόνο με συναδέλφους, ώστε να ενημερωθείτε για το κλίμα στο γραφείο. Στο σπίτι, η μέρα ευνοεί την ολοκλήρωση μιας ανακαίνισης που έχετε αφήσει στη μέση.

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ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, καθώς θα αντιμετωπίσετε αρκετά απρόοπτα. Ξέρετε πώς να χειριστείτε τις καταστάσεις ώστε να αποφύγετε τα χειρότερα. Εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας και θα τα καταφέρετε.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα θα έχετε πολλές νέες ιδέες για το πώς να εργαστείτε αποδοτικά με τους συνεργάτες σας. Αποφύγετε να δώσετε διαταγές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στους άλλους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Έχετε πολλά στο μυαλό σας και χρειάζεται να βάλετε τάξη. Πριν υψώσετε τη φωνή, προσπαθήστε να εξηγήσετε στους άλλους πώς αισθάνεστε, ώστε να κατανοήσουν τη συμπεριφορά σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Αντί να παραπονιέστε για τις δυσκολίες, αναλάβετε δράση και πάρτε τον έλεγχο της κατάστασης στην εργασία και στο σπίτι. Μην αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς – δείξτε πυγμή και υπερασπιστείτε τις θέσεις σας.

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ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Για εσάς σήμερα δεν υπάρχει «δεν μπορώ», αλλά «δεν θέλω». Αν πραγματικά επιθυμείτε να ολοκληρώσετε κάτι, θα βρείτε τον τρόπο, ακόμη και αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Παραμείνετε αισιόδοξοι και μην χάνετε το θάρρος σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Έχει περάσει καιρός από τότε που παρακολουθήσατε κάποιο σεμινάριο σχετικό με τη δουλειά σας. Ίσως σήμερα να βρείτε ένα πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Μείνετε ενημερωμένοι για τις εξελίξεις του κλάδου σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον σύντροφό σας λόγω παραμέλησης. Δείξτε ξανά το ενδιαφέρον σας, διαφορετικά η σχέση μπορεί να φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή και οι επιλογές σας θα περιοριστούν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Μπορεί σήμερα να νιώθετε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από όλους. Επιτρέψτε το στον εαυτό σας, αρκεί να μην έχετε επείγουσες υποχρεώσεις. Διαφορετικά, παραμείνετε στη θέση σας και κάντε υπομονή.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Κάποιο νέο στη ζωή σας θα σας δώσει διάθεση για αλλαγή και ανανέωση. Αν είστε ελεύθεροι, δεν αποκλείεται να δεχθείτε πρόσκληση για φαγητό ή ποτό. Αν είστε σε σχέση, ίσως να μην έχετε διάθεση να ακολουθήσετε τον σύντροφό σας στις δραστηριότητές του.