Η Αθήνα απαντά με αντί-NAVTEX στην Άγκυρα: «Άκυρη και ανυπόστατη η τουρκική αναγγελία»

Σύμφωνα με τη νέα αναγγελία το «Abeille Marengo» επιχειρεί στην ελληνική ΑΟΖ αποκλειστικά με ελληνικές άδειες

Στην έκδοση αντί-NAVTEX προχώρησε ο σταθμός του Ηρακλείου, απαντώντας στην τουρκική αναγγελία που εκδόθηκε μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους «VB Abeille Marengo».

Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ερευνών του γαλλικού σκάφους διεξάγεται εντός της ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας. Όπως διευκρινίζεται, οι επιστημονικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές πραγματοποιούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους των τριών σχετικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές.

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Παράλληλα, υπογραμμίζεται το ζήτημα της δικαιοδοσίας για την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών. Στο ελληνικό κείμενο επισημαίνεται με σαφήνεια ότι το σύνολο των διαδρομών που διαγράφει το πλοίο βάσει των συντεταγμένων εμπίπτει στην περιοχή ευθύνης του σταθμού του Ηρακλείου, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση NAVTEX στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Οι προαναφερθείσες διαδρομές, όπως καθορίζονται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται ανωτέρω, εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης μηνυμάτων NAVTEX εντός της καθορισμένης περιοχής ευθύνης του».

Αναλυτικά η αντι-NAVTEX της Ελλάδας:

ZCZC HA05 102205 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26 EAST MEDITERRANEAN SEA

11 Νοεμβρίου, 2026 IRAKLEIO Station, NAVTEX Messages

ZCZC HA05102205 UTC NOV 26IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1441/26EAST MEDITERRANEAN SEA

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1. UNAUTHORISED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 CONCERNING RESEARCH ACTIVITIES FOR THE INSTALLATION OF THE GREAT SEA INTERCONNECTOR (GSI) SUBMARINE CABLE (DESIGNATED AS AN EU PROJECT OF COMMON INTEREST) TO BE CONDUCTED BY THE FRENCH-FLAGGED VESSEL VB ABEILLE MARENGO (MMSI: 228505700, IMO: 9388613) ALONG LINES CONNECTING COORDINATES, A SIGNIFICANT PART OF WHICH, AND SPECIFICALLY THOSE LISTED BELOW, LIE WITHIN GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF AS DETERMINED BY INTERNATIONAL LAW AND BY NATIONAL LAW NO 4001/2011, IN FULL CONFORMITY THEREWITH.

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 1:35 20.46 N – 027 15.61 E35 19.85 N – 027 25.20 E35 13.14 N – 027 35.10 E35 01.94 N – 027 42.89 E34 47.85 N – 028 10.04 E34 42.47 N – 028 40.81 E34 26.64 N – 029 25.47 E34 23.31 N – 029 32.66 E34 17.27 N – 029 52.26 E34 11.80 N – 029 58.14 E34 11.30 N – 030 05.12 E

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS 2:35 19.06 N – 027 15.23 E35 18.46 N – 027 24.34 E35 12.52 N – 027 33.34 E35 00.55 N – 027 40.43 E34 45.86 N – 028 08.84 E34 40.75 N – 028 39.87 E34 25.15 N – 029 24.13 E34 21.91 N – 029 31.56 E34 16.29 N – 029 50.62 E34 10.31 N – 029 56.42 E34 08.69 N – 030 03.04

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2. THE ABOVE RESEARCH ACTIVITIES IN AREAS OF GREEK EEZ AND CONTINENTAL SHELF ARE TO BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS SET OUT IN THE GREEK PERMITS NO 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 AND 65808/06.11.2026.

3. FURTHERMORE, THE AFOREMENTIONED LINES, AS DEFINED BY THE COORDINATES DETAILED ABOVE, FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS EXCLUSIVE AUTHORITY TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES IN ITS DESIGNATED AREA OF RESPONSIBILITY.

4. IN VIEW OF THE ABOVE, NAVTEX MESSAGE FA76-1127/26 IS NULL AND VOID. NAVWARN HA15-1411/26 IS VALID AND EFFECTIVE.

5. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27.