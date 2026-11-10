Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος με φόντο την υποχώρηση του πετρελαίου

Το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με εμφανή την ελληνική σημαία στην πρόσοψη.

Ήπια άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς έχουν περιορίσει τα αρχικά τους κέρδη.

Ήπια άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς έχουν περιορίσει τα αρχικά τους κέρδη.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω υποχώρησης των διεθνών τιμών πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.624,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,55%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.640,88 μονάδες (+1,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 117,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ(+4,00%), της Viohalco (+3,72%), της Optima Bank (+3,68%), της Elvalhalcor (+2,92%) και της Alpha Bank (+2,33%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (-2,58%), της Coca Cola HBC (-0,98%) και της ΔΕΗ (-0,67%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η CrediaBank και η Πειραιώς διακινώντας 3.892.437 και 2.891.270 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 28,84 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 58 μετοχές, 32 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+5,08%) και ΕΛΠΕ (+4,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Vidavo (-9,09%) και Elinoil (-3,68%).