Μαλλιά κουβάρια για τις Navtex: Έμπλεξαν τα «καλώδια» σε Αθήνα και Αγκυρα – Πυρά από την αντιπολίτευση

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης μετά τον απόπλου του γαλλικού ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo» από το λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς η Άγκυρα έσπευσε να εκδώσει νέα NAVTEX.

Η απάντηση της Αθήνας δεν άργησε να έρθει με αντι-NAVTEX στην οποία υπογραμμίζεται η ελληνική δικαιοδοσία για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo.

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Η Αθήνα υπογραμμίζει πως σημαντικό μέρος των ερευνών πραγματοποιείται εντός ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας, βάσει ελληνικών αδειών, ενώ τονίζεται ότι ο σταθμός Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX στην περιοχή ευθύνης του.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους όρους των τριών σχετικών ελληνικών αδειών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της ελληνικής NAVTEX στην αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αναγγελιών. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, οι διαδρομές των ερευνών, όπως καθορίζονται από τις σχετικές συντεταγμένες, εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή υπηρεσίας NAVTEX.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Οι προαναφερθείσες διαδρομές, όπως καθορίζονται από τις συντεταγμένες που παρατίθενται ανωτέρω, εμπίπτουν στην ελληνική περιοχή υπηρεσίας NAVTEX, όπου ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης μηνυμάτων NAVTEX εντός της καθορισμένης περιοχής ευθύνης του».

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Η διατύπωση αυτή αποτελεί απάντηση στην τουρκική αναγγελία, με την οποία η Άγκυρα επικαλέστηκε δική της αρμοδιότητα NAVTEX και δικαιώματα υφαλοκρηπίδας στις περιοχές των ερευνών.

Κύκλοι ΥΠΕΞ: «Ανευ σημασίας» η τουρκική NAVTEX»

Νωρίτερα, κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση στους τουρκικούς ισχυρισμούς περί «συγκατάθεσης», τονίζοντας ότι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έλαβαν αίτημα για χορήγηση άδειας.

Σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΞ, η πορεία του γαλλικού πλοίου είχε γνωστοποιηθεί μέσω της ελληνικής NAVTEX, πριν από την έκδοση της αντίστοιχης τουρκικής αναγγελίας. Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις του «Abeille Marengo» πραγματοποιούνται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές Αρχές, ενώ η τουρκική αναγγελία εκδόθηκε εκ των υστέρων, αξιοποιώντας ήδη δημοσιοποιημένα στοιχεία.

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Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Άγκυρας, ξεκαθαρίζουν πως Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

«Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές. Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά» υπογραμμίζουν οι διπλωματικές πηγές.

Τέλος, κάνουν σαφές πως θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά και την έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX.

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Παπασταύρου: Η Τουρκία δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση που όμως δεν της ζητήθηκε ποτέ

Για «συγκατάθεση που δεν ζητήθηκε ποτέ» έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης για τη νέα τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».

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Πυρά από την αντιπολίτευση

Επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την τουρκική Navtex όσο και για την ενημέρωση που έλαβε η Άγκυρα για το σχέδιο των εργασιών.

Ειδικότερα:

Μάντζος: Η νέα τουρκική NAVTEX απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο

«Η έκδοση NAVTEX από την Τουρκία λίγες ώρες μετά τον απόπλου του γαλλικού σκάφους από το Ηράκλειο, με αναφορά μάλιστα σε “συγκατάθεση” τουρκικών αρχών στις προγραμματισμένες εργασίες, απειλεί να κλιμακώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο εκθέτοντας την Ελληνική Κυβέρνηση και τις μέχρι σήμερα δηλώσεις της για τον ρόλο της Τουρκίας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου», αναφέρει ο Δημήτρης Μάντζος.

Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ακόμα πως «η Ελλάδα οφείλει να εκδώσει άμεσα anti-NAVTEX απέναντι στην παράνομη και αναθεωρητική κίνηση της Άγκυρας, στην οποία μάλιστα γίνεται αναφορά στους χάρτες που η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ τον Μάρτιο 2020 σε εφαρμογή του παράνομου και άκυρου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019».

Στη δήλωσή του καταλήγει λέγοντας πως «κατά μείζονα, δε, λόγο πλέον, η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα και επίσημα να απαντήσει στα ερωτήματα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία».

Ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ.

Η νέα τουρκική NAVTEX επιβεβαιώνει το φιάσκο Μητσοτάκη για το καλώδιο

Η νέα τουρκική NAVTEX με την οποία η Τουρκία επιχειρεί για άλλη μία φορά να παρουσιάσει την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα ως δική της, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι έχει δώσει την «συγκατάθεση» της για τις επιστημονικές έρευνες για την πόντιση του καλωδίου, είναι απαράδεκτη και παραβιάζει τόσο τους κανόνες του ΙΜΟ όσο και το δίκαιο της θάλασσας.

Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει την «ενημέρωση υπό απειλή» προκειμένου να την εμφανίσει ως αίτημα αδείας και να προωθήσει τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.

Και δυστυχώς, η απάντηση της κυβέρνησης στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ήταν η άνευ προηγουμένου χυδαιότητα ότι όποιος της ασκεί κριτική «ευνοεί τα συμφέροντα των Τούρκων» και οι φαιδρές δικαιολογίες ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση ισοδυναμεί με…ειδοποιητήριο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ.

Πλέον στο «παλμαρέ» των αποτυχιών Μητσοτάκη προστίθεται και αυτό το νέο φιάσκο.

Σύντομα, στις εκλογές, θα του αποστείλει ο ελληνικός λαός το δικό του «ειδοποιητήριο» προκειμένου να σταματήσει να ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα.

ΚΚΕ: Άμεση ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX

«Η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει για την τουρκική NAVTEX, στην οποία λέει ότι οι έρευνες του σκάφους θα γίνουν σε τουρκική υφαλοκρηπίδα και τουρκικά θαλάσσια ύδατα», δήλωσε σε παρέμβαση του απόψε στην ολομέλεια της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Η κυβέρνηση θα πει κάτι γι΄αυτό; Η Γαλλία τι ζήτησε από την Τουρκία; Να την αδειοδοτήσει; Η σύμμαχός σας η Γαλλία που θα προάσπιζε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Και τι βλέπουμε; Ότι αυτές οι λυκοσυμμαχίες με τους ιμπεριαλιστές υπονομεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το καλώδιο γίνεται η αφορμή για να οξυνθεί ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση και να αμφισβητήσει άμεσα την υφαλοκρηπίδα, όχι καν ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα ελληνική. Αυτό δεν είναι πρόκληση; Θα πάρει θέση η κυβέρνηση; Θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτή την πρόκληση; Έχει ευθύνες γι΄αυτό το παζάρι, το οποίο έγινε μέσα στους κόλπους της νατοϊκής συμμαχίας, ανάμεσα σε Ελλάδα-Γαλλία-Τουρκία-ΗΠΑ και το Ισραήλ φυσικά;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ και επέμεινε ότι έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι σύμμαχοί της.

Ο απόπλους του «Abeille Marengo» από το Ηράκλειο

Νωρίτερα, στις 18:26 το απόγευμα απέπλευσε το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI).

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να κατευθυνθεί αρχικά προς το στενό Καρπάθου Κάσου για εργασίες διακρίβωσης και βαθμονόμησης βυθομέτων. Στη συνέχεια, προς τα νότια της Κάσου, όπως ορίζει η Navtex.

Η επιστροφή του γαλλικού σκάφους στην περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το καλοκαίρι του 2024 οι εργασίες είχαν διακοπεί ανοιχτά της Κάσου, σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Τέσσερις μήνες ερευνών – Έχει ολοκληρωθεί το 60%

Οι νέες εργασίες βυθομέτρησης προβλέπεται να καλύψουν τη θαλάσσια διαδρομή από τα νοτιοανατολικά της Καρπάθου μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κύπρου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διάρκεια των ερευνών υπολογίζεται σε τέσσερις μήνες.

Μέχρι τη διακοπή των εργασιών το 2024 είχε ολοκληρωθεί περίπου το 60% των θαλάσσιων ερευνών στη διαδρομή Ελλάδας–Κύπρου. Η ολοκλήρωση της βυθομετρικής αποτύπωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της διαδρομής του καλωδίου και την πρόοδο των επόμενων σταδίων κατασκευής.

Το συνολικό μήκος της διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων, προβλέπεται να φτάσει τα 1.208 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 898 χιλιόμετρα αφορούν το τμήμα Κρήτης–Κύπρου. Η μεταφορική ισχύς του έργου θα ανέρχεται σε 1.000 MW, με τάση λειτουργίας 500 kV, ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης των καλωδίων θα φτάνει τα 3.000 μέτρα.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του Great Sea Interconnector ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ. Η εντολή προς το «Abeille Marengo» για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών αποτελεί σημαντικό βήμα για την πρόοδο του έργου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται πλέον στον πραγματικό χρόνο απόπλου και στην εξέλιξη των εργασιών στην περιοχή της Καρπάθου και της Κάσου.