Πυρετός για χρυσό: Τι φοβούνται κεντρικές τράπεζες και «οντότητες» και αγοράζουν εκατοντάδες τόνους

Πάνω από 321 τόνοι μέσα σε ένα τρίμηνο, με την Κίνα και την Πολωνία να πρωταγωνιστούν. Το 63% των αγορών δεν εμφανίζεται καν στις επίσημες καταγραφές

Μια εντυπωσιακή στροφή προς τον χρυσό καταγράφεται στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνουν τα αποθέματά τους, παρά τις ιστορικά υψηλές τιμές του πολύτιμου μετάλλου.

Πάνω από 320 τόνοι

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Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι καθαρές αγορές από κεντρικές τράπεζες και άλλους επίσημους φορείς έφτασαν τους 321,2 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 42% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πρόκειται για την ισχυρότερη τριμηνιαία επίδοση από το τελευταίο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του World Gold Council που δημοσιεύθηκαν στις 3 Νοεμβρίου.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι αγορές ανήλθαν σε 675 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.

Όταν είχαν αγοράσει 848 τόνους

Το Συμβούλιο εκτιμά πλέον ότι οι αγορές των κεντρικών τραπεζών για ολόκληρο το 2026 θα φτάσουν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2025, όταν είχαν ανέλθει στους 848 τόνους.

Στην κορυφή των αγοραστών βρίσκεται η Κίνα, η οποία πρόσθεσε 63 τόνους στα αποθέματά της κατά το τρίτο τρίμηνο.

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Ακολουθεί η Πολωνία με 40 τόνους, ενώ το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν πρόσθεσαν από 14 τόνους.

Η Κίνα συνεχίζει έτσι τη στρατηγική ενίσχυσης των αποθεμάτων της, σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεκίνο επιδιώκει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των διεθνών του αποθεματικών.

Υπάρχουν και περίεργες αγορές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, ένα στοιχείο της έκθεσης: από τους 321 τόνους που εκτιμάται ότι αγοράστηκαν, μόλις 120 τόνοι προκύπτουν από επίσημα καταγεγραμμένες συναλλαγές.

Το υπόλοιπο 63% αφορά αγορές που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή δεν έχουν ακόμη καταγραφεί επισήμως.

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική κινητικότητα στην αγορά ενδέχεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών.

Αγοράζουν και άλλοι εκτός από κράτη

Η στροφή στον χρυσό δεν περιορίζεται, πάντως, στους κρατικούς φορείς.

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Τα επενδυτικά κεφάλαια που στηρίζονται σε φυσικό χρυσό προσέθεσαν 211 τόνους το τρίτο τρίμηνο, ανεβάζοντας τα συνολικά αποθέματά τους σε ιστορικό ρεκόρ 4.256 τόνων.

Έχουν ζήτηση τα κοσμήματα;

Αντίθετα, η ζήτηση για κοσμήματα υποχώρησε κατά 17%, καθώς οι υψηλές τιμές αποθαρρύνουν τους καταναλωτές.

Το μέσο κόστος του χρυσού διαμορφώθηκε στα 4.262 δολάρια ανά ουγγιά το τρίτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 23% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Πίσω από τις αγορές βρίσκεται κυρίως η ανάγκη διαφοροποίησης των αποθεματικών και διαχείρισης των κινδύνων.

Ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο χωρίς πιστωτικό κίνδυνο και χωρίς εξάρτηση από την οικονομική κατάσταση ενός κράτους ή ενός εκδότη νομίσματος.

Και οι κεντρικές τράπεζες δείχνουν ότι εξακολουθούν να τον θεωρούν απαραίτητο μέρος των αποθεμάτων τους.