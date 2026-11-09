Χρυσός: Άνοδος πάνω από 1% με φόντο την υποχώρηση του πετρελαίου – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Η πιο ήπια στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν περιόρισε τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ανοδικά κινήθηκε ο χρυσός τη Δευτέρα, καταγράφοντας κέρδη άνω του 1%, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου περιόρισε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα νέα στοιχεία για τις τιμές στις ΗΠΑ, αλλά και στις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) όσον αφορά τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, η τιμή του spot χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,4%, φτάνοντας στα 4.123,46 δολάρια ανά ουγγιά στις 04:28 GMT. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, σημείωσαν επίσης άνοδο 1,4%, στα 4.132,70 δολάρια ανά ουγγιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο χρυσός είχε καταγράψει συνολικά κέρδη περίπου 5%.

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Η υποχώρηση του πετρελαίου ενισχύει τον χρυσό

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που στήριξαν την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου ήταν η πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ειδικότερα, το Brent χάνει 1,10% στα 97,24 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί 0,47% στα 90,40 δολάρια το βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Η μείωση των τιμών της ενέργειας μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον χρυσό, καθώς περιορίζει τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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Όταν τα επιτόκια είναι υψηλά, ο χρυσός γίνεται λιγότερο ελκυστικός σε σχέση με επενδύσεις που προσφέρουν τόκο, καθώς το πολύτιμο μέταλλο δεν αποδίδει εισόδημα από τόκους.

Ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, εκτίμησε ότι η πιο ήπια στάση του Τραμπ απέναντι στο Ιράν συγκρατεί τις τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας παράλληλα μέρος των πληθωριστικών πιέσεων που είχαν επιβαρύνει τον χρυσό. Στήριξη στο πολύτιμο μέταλλο προσφέρει και η μικρή υποχώρηση του δολαρίου.

Το δολάριο και οι κινήσεις της Fed στο επίκεντρο

Το δολάριο αποδυναμώθηκε, κάτι που κάνει τον χρυσό, που τιμολογείται σε δολάρια, πιο προσιτό για αγοραστές στο εξωτερικό.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη νομισματική πολιτική της Fed.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό τον Οκτώβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

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Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 81% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 71% που ήταν πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση.

Τα στοιχεία πληθωρισμού που περιμένουν οι επενδυτές

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα επόμενα οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τις αποφάσεις της Fed.

Την Τρίτη αναμένεται η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), ενώ την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Οι δύο δείκτες θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού και θα βοηθήσουν τους επενδυτές να εκτιμήσουν εάν η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει τελικά σε νέα αύξηση των επιτοκίων.

Όπως προειδοποίησε ο Τιμ Γουότερ, εάν τα στοιχεία δείξουν υψηλότερο πληθωρισμό από τον αναμενόμενο, το δολάριο ενδέχεται να ενισχυθεί και οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων να αυξηθούν. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει εκ νέου πιέσεις στην τιμή του χρυσού.

Άνοδος και για ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο

Θετική ήταν η εικόνα και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία ακολούθησαν την ανοδική πορεία του χρυσού.

Συγκεκριμένα:

Το ασήμι ενισχύθηκε κατά 2,5%, στα 53,15 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,3%, στα 1.553,23 δολάρια ανά ουγγιά.

Το παλλάδιο κέρδισε 2,1%, φτάνοντας στα 1.045,11 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πορεία του χρυσού το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια.

Σημείωση: Τα στοιχεία βασίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες μετρήσεις που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα του Reuters.