Σε δύσκολη θέση η Αλ Σαντ του Λουτσέσκου: Η FIFA επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών

Η Αλ Σαντ του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς η FIFA τής επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών για τρεις διαδοχικές περιόδους, λόγω ανεξόφλητων οικονομικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, η ποινή στερεί από την ομάδα του Κατάρ τη δυνατότητα εγγραφής νέων ποδοσφαιριστών, περιορίζοντας τις επιλογές του προπονητή για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ωστόσο, η απαγόρευση μπορεί να αρθεί εφόσον η διοίκηση εξοφλήσει τις οφειλές πριν από την έναρξη της επόμενης μεταγραφικής περιόδου.

Έτσι, η ευθύνη περνά πλέον στη διοίκηση της Αλ Σαντ, η οποία καλείται να διευθετήσει τις εκκρεμότητες και να αποτρέψει περαιτέρω επιπτώσεις στον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Στο πρωτάθλημα του Κατάρ, η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 18 βαθμούς μετά από εννέα αγωνιστικές, έχοντας έξι νίκες και τρεις ήττες. Η διαφορά της από την πρωτοπόρο Αλ Ραγιάν είναι μόλις τρεις βαθμοί.

Ο Λουτσέσκου ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, αντικαθιστώντας τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ενώ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028.