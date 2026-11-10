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Άρης: Ακόμη ένα ban από τη FIFA

Νέο μέτωπο για τους κιτρινόμαυρους, στους οποίους επιβλήθηκε νέα απαγόρευση μεταγραφών

Άρης: Ακόμη ένα ban από τη FIFA

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026-2027 / ΑΡΗΣ - ΜΑΡΚΟ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 16:07
Νίκος Παπαδόπουλος
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Σε διαδικασία τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων του με τη FIFA βρίσκεται ο Αρης, καθώς, όπως είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, διευθετήθηκαν οι οφειλές που οδήγησαν στην επιβολή τριών μεταγραφικών ban κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα.

Ήδη, οι δύο από τις τρεις σχετικές υποθέσεις έχουν αποσυρθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ενώ απομένει η αντίστοιχη εξέλιξη και για την τρίτη. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται πρώτα η επιβεβαίωση από την άλλη πλευρά ότι έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση από την ΠΑΕ Αρης.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί όλες οι εκκρεμότητες των «κιτρινόμαυρων» απέναντι στη FIFA. Στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας εξακολουθεί να εμφανίζεται μία ακόμη ποινή απαγόρευσης μεταγραφών για την ΠΑΕ Αρης, η οποία καταχωρήθηκε στις 9 Νοεμβρίου.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από πού προέρχεται, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη υπόθεση σχετίζεται με συνεργάτες του Μανόλο Χιμένεθ. Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στον χρόνο που θα χρειαστεί η διοίκηση του Αρη προκειμένου να διευθετήσει και αυτή την οικονομική εκκρεμότητα και να προχωρήσει στην άρση του νέου ban.

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