Ο Έλβις Φάτοβιτς στο tanea.gr: «Μας βοήθησε η νίκη επί του Παναθηναϊκού – Παίξαμε όπως έπρεπε στο 2ο και 3ο δεκάλεπτο»
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τη Σαμπαντέλ στο Τσάμπιονς Λιγκ του Πόλο και πέτυχε το 3/3 σε νίκες στον όμιλο.
Άλλη μία πειστική εμφάνιση και νίκη με 15-10 για τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στους Ισπανούς, με το βλέμμα τους να στρέφεται στην επόμενη αγωνιστική και τον αγώνα κόντρα στο Αννόβερο.
Ο πρωτομάστορας της επιτυχίας είναι ο Έλβις Φάτοβιτς. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε στο www.tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη. Στάθηκε στην άμυνα και στη σημασία των δύο απαιτητικών νικών απέναντι σε Παναθηναϊκό και Σαμπαντέλ.
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