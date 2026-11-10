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Ο Έλβις Φάτοβιτς στο tanea.gr: «Μας βοήθησε η νίκη επί του Παναθηναϊκού – Παίξαμε όπως έπρεπε στο 2ο και 3ο δεκάλεπτο»

Ο Έλβις Φάτοβιτς στο tanea.gr: «Μας βοήθησε η νίκη επί του Παναθηναϊκού – Παίξαμε όπως έπρεπε στο 2ο και 3ο δεκάλεπτο»

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 22:18
TANEA Newsroom
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Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τη Σαμπαντέλ στο Τσάμπιονς Λιγκ του Πόλο και πέτυχε το 3/3 σε νίκες στον όμιλο.

Άλλη μία πειστική εμφάνιση και νίκη με 15-10 για τους «ερυθρόλευκους» κόντρα στους Ισπανούς, με το βλέμμα τους να στρέφεται στην επόμενη αγωνιστική και τον αγώνα κόντρα στο Αννόβερο.

Ο πρωτομάστορας της επιτυχίας είναι ο Έλβις Φάτοβιτς. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε στο www.tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη. Στάθηκε στην άμυνα και στη σημασία των δύο απαιτητικών νικών απέναντι σε Παναθηναϊκό και Σαμπαντέλ.

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Έλβις Φάτοβιτς Ολυμπιακός πόλο

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