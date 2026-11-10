Στη Ράφα ο Λιούις Χάμιλτον – Ο σούπερ σταρ της Formula 1 βρίσκεται στο πλευρό των Παλαιστινίων (vid)

Την περιοχή του περάσματος της Ράφα, στα σύνορα Αιγύπτου και Γάζας, επισκέφθηκε ο Λιούις Χάμιλτον, θέλοντας να ενημερωθεί από κοντά για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις της Αιγύπτου και την υποστήριξη που παρέχεται στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Η παρουσία του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 στην περιοχή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δημόσιες δηλώσεις του υπέρ μιας «ελεύθερης Παλαιστίνης».

Ο 41χρονος Βρετανός έφτασε την Τρίτη (10/11) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αρίς, στο Βόρειο Σινά, όπου είχε συνάντηση με τοπικούς αξιωματούχους, προτού κατευθυνθεί προς το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με τον κυβερνήτη του Βορείου Σινά, υποστράτηγο Χάλεντ Μεγκαουέρ, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Αιγυπτιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην Αρίς, όπου εθελοντές αναλαμβάνουν τη συγκέντρωση, την προετοιμασία και την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Το μήνυμα του Χάμιλτον για μια ελεύθερη Παλαιστίνη

Η επίσκεψη του Βρετανού οδηγού αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει χρησιμοποιήσει τη δημόσια παρουσία του για να αναδείξει ανθρωπιστικές κρίσεις και ένοπλες συγκρούσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο διοργάνωσης ενός Grand Prix στη Ρουάντα, ο Χάμιλτον αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αφρικανική ήπειρος, επισημαίνοντας τις ιστορικές συνέπειες της αποικιοκρατίας και των δυτικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αφρικανική ιστορία θα έπρεπε να έχει σημαντικότερη θέση στην εκπαίδευση, αναφερόμενος στη δική του εμπειρία από τα σχολικά χρόνια στην Αγγλία.

«Μεγαλώνοντας στην Αγγλία, δεν μας δίδαξαν ποτέ τίποτα για την Αφρική. Θα έπρεπε να αποτελεί μέρος του σχολικού προγράμματος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε επίσης στον φυσικό πλούτο της ηπείρου και στη δημιουργικότητα των κατοίκων της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια ενωμένη Αφρική θα μπορούσε να αποκτήσει πολύ ισχυρότερη θέση στη διεθνή σκηνή.

🇪🇬🇵🇸🇬🇧 Lewis #Hamilton @LewisHamilton is swapping the Formula 1 @F1 paddock for the front lines of humanitarian aid. The 7-time world champion has reportedly arrived in #Egypt , ahead of a visit to Al Arish to see how aid destined for #Gaza is handled. He’s expected to visit warehouses and logistics facilities to understand how humanitarian supplies are received, sorted and prepared for delivery. Writer: Samuel https://t.co/R1W21uZNHp…

@MarioNawfal — Placide The Punisher Tm PK (@placide_art) November 10, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, έστειλε ένα ευρύτερο μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της ελευθερίας, συμπεριλαμβάνοντας στις αναφορές του το Κονγκό, το Σουδάν, τη Συρία και την Παλαιστίνη.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να πιέζουμε για ένα ελεύθερο Κονγκό, ένα ελεύθερο Σουδάν, μια ελεύθερη Συρία και μια ελεύθερη Παλαιστίνη. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη ειρήνη», ανέφερε.

Η προηγούμενη ανθρωπιστική αποστολή στην Ιορδανία

Η παρουσία του Χάμιλτον στη Ράφα δεν αποτελεί την πρώτη του επίσκεψη με επίκεντρο την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Βρετανός είχε ταξιδέψει στην Ιορδανία, όπου επισκέφθηκε νοσοκομείο, καθώς και εγκαταστάσεις στις οποίες προετοιμάζεται ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστινίους.

Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την εμπειρία ως «καθοριστική για τη ζωή του», εξηγώντας πως η επαφή με την πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι στην περιοχή θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει αισθήματα απόγνωσης.

«Όταν βλέπεις τι συμβαίνει επί του πεδίου, είναι πολύ εύκολο να νιώσεις απελπισία και να σκεφτείς ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Πίστευα ότι αυτό θα ήταν το συναίσθημα που θα αποκόμιζα από την επίσκεψή μου, αλλά δεν ήταν», είχε αναφέρει.

Μάλιστα, είχε απευθύνει έκκληση προς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος, να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη Γάζα, προκειμένου να μεταφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.

Με τη νέα του επίσκεψη στην περιοχή της Ράφα, ο Λιούις Χάμιλτον συνεχίζει να αναδεικνύει ζητήματα που ξεπερνούν τα όρια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Βρετανός σταρ της Formula 1 αξιοποιεί την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά του για να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης στις ανθρωπιστικές κρίσεις, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της προστασίας των αμάχων.