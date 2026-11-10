Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων

Εκσκαφέας λειτουργεί πάνω στα ερείπια κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως φαίνεται από το Ισραήλ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πατέρας με τον 13χρονο γιο του, καθώς και τέσσερις ακόμη πολίτες στην Πόλη της Γάζας.

Επτά άνθρωποι βρήκαν σήμερα τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας ισραηλινών πυρών και αεροπορικών πληγμάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης του κατεστραμμένου από τον πόλεμο παλαιστινιακού θύλακα.

Η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι ένας πατέρας και ο 13χρονος γιος του σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση κατά την οποία επλήγη κατάλυμα εκτοπισμένων στη συνοικία Ζαϊτούν στην Πόλη της Γάζας.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πόλη της Γάζας: τρεις κατά τον βομβαρδισμό σιδηρουργείου στη συνοικία Αλ Σάμπρα κι ένας εξαιτίας πλήγματος σε κατάλυμα εκτοπισμένων στη συνοικία Αλ Νταράτζ.

Στο νότιο τμήμα του θύλακα, ένας Παλαιστίνιος «σκοτώθηκε από πυρά του στρατού κατοχής» κοντά στη Χαν Γιούνις, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι «στόχοι ήταν ένοπλοι σε διάφορες περιοχές» της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε διευκρινίσεις.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου – τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σχεδόν 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.