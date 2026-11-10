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Βρετανία: Αμερικανός στρατιωτικός συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Ένας αμερικανός στρατιωτικός, 41 ετών, συνελήφθη σήμερα από την Αντιτρομοκρατική στη νοτιοδυτική Αγγλία, ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου.

Κτίριο MI6 Λονδίνο

Το εμβληματικό κτίριο της MI6 στο Λονδίνο, έδρα της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

10/11/2026, 21:56
TANEA Newsroom
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Ένας αμερικανός στρατιωτικός, 41 ετών, συνελήφθη σήμερα από την Αντιτρομοκρατική στη νοτιοδυτική Αγγλία, ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Λονδίνου.

«Αυτή η σύλληψη και η ευρείας κλίμακας έρευνα είναι το αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ των βρετανικών και των αμερικανικών αρχών», δήλωσε η Βίκι Έβανς, κορυφαίο στέλεχος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Η επιχείρηση των βρετανικών αρχών διεξήχθη κατόπιν συντονισμού με το FBI και τον στρατό των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έκανε λόγο για «σημαντική σύλληψη» η οποία περιλαμβάνει «κατηγορίες για κατασκοπεία», ζήτημα «μείζονος ανησυχίας» για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

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Ηνωμένο Βασίλειο κατασκοπεία Ρωσία

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