CEOs: Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά δεν φέρνει ακόμη τα κέρδη

Παρά τις προκλήσεις, οι CEOs παραμένουν αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη μέσω τεχνητής νοημοσύνης, βελτιώνοντας παραγωγικότητα και καινοτομία. Όμως, δυσκολεύονται να μετατρέψουν τα οφέλη σε απτά οικονομικά αποτελέσματα λόγω οργανωτικών εμποδίων.

Σταθερά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους παραμένουν οι CEOs, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της παγκόσμιας έρευνας EY-Parthenon CEO Outlook Survey, στην οποία συμμετείχαν 1.200 CEOs από 21 χώρες, η ανάπτυξη τροφοδοτείται ολοένα και περισσότερο οργανικά, με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) να ενισχύει την παραγωγικότητα. Η πρόκληση για τους CEOs είναι, πλέον, να μετατρέψουν τα οφέλη αυτά σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία, μέσα από στοχευμένες αποφάσεις.

Οι μισοί (50%) CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν την τεχνητή νοημοσύνη ως τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας του οργανισμού τους, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ακολουθεί ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών (46%). Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί (48%) επανεπενδύουν τον χρόνο και τους πόρους που απελευθερώνει η χρήση της ΤΝ, σε πρωτοβουλίες καινοτομίας και μετασχηματισμού.

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Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στη δημιουργία αξίας. Παρότι οι CEOs αναγνωρίζουν απτά λειτουργικά οφέλη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί οργανισμοί δυσκολεύονται να τα μετατρέψουν σε ανάπτυξη και κερδοφορία. Παλαιότερα συστήματα, σύνθετες οργανωτικές δομές και κανονιστικές απαιτήσεις, περιορίζουν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, με το 23% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα να δηλώνουν ότι τα οφέλη της ΤΝ κατευθύνονται σε άλλες υφιστάμενες ανάγκες, προτού αποτυπωθούν στα οικονομικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η μέτρηση του αντίκτυπου των επενδύσεων στην ΤΝ αναδεικνύεται ως πρόκληση. Μόλις 16% των συμμετεχόντων διαθέτουν σαφή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση της επένδυσής τους (ROI), ενώ, παράλληλα, το 24% παρότι δηλώνουν ότι παρακολουθούνμέρος του κόστους, δυσκολεύονται να αξιολογήσουν το συνολικό ROI.

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Στην πλειοψηφία τους, οι CEOs αντιμετωπίζουν την ΤΝ περισσότερο ως παράγοντα μετασχηματισμού της εργασίας και λιγότερο ως μέσο για τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέσσερις στους πέντε συμμετέχοντες (80%) εκτιμούν ότι, μέσα στην επόμενη τριετία, η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει περισσότερο τους ρόλους, τις δεξιότητες και τον τρόπο εργασίας, παρά τον αριθμό των εργαζόμενων.

Η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται, ωστόσο, σε σημαντική πρόκληση. Το 72% των CEOs του δείγματος, εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η έλλειψη δεξιοτήτων θα αποτελεί μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη, από ό,τι η πρόσβαση σε κεφάλαια. Ήδη, σχεδόν οι μισοί CEOs (47%) που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΝ από τους ανθρώπους του οργανισμού τους, δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Ωστόσο, μόλις 15% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι τα συνολικά οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

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Παρότι η ανάπτυξη παραμένει προτεραιότητα, οι CEOs επιλέγουν πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα την επιτύχουν. Αντί να βασίζονται σε μία μοναδική στρατηγική, συνδυάζουν καινοτομία, συνεργασίες, εξαγορές και αποεπενδύσεις, στοχεύοντας στην απόκτηση νέων δυνατοτήτων, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και τον περιορισμό του κινδύνου. Έτσι, σχεδόν επτά στους δέκα δηλώνουν ότι εστιάζουν περισσότερο στην ενίσχυση της υφιστάμενης δραστηριότητάς τους, παρά στην ταχεία επέκταση σε νέες αγορές.

Σχεδόν όλοι οι CEOs (96%) σχεδιάζουν κάποια μορφή συναλλαγής τους επόμενους 12 μήνες, με το 51% να εξετάζουν εξαγορές, το 60% στρατηγικές συμμαχίες και το 47% κοινοπραξίες. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς (51%) σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποια αποεπένδυση μέσα στον επόμενο χρόνο (+9% από τον Μάιο του 2026).