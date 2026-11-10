Ισπανία: Η Μαδρίτη ζητά από το TikTok να αναστείλει τη λειτουργία του στη χώρα – Τα βίντεο με κακοποίηση παιδιών

⁠Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε από το TikTok να αναστείλει τη λειτουργία του στην Ισπανία, έως ότου διαγράψει κάθε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως ανάφερε την Τρίτη, έπειτα από τη δημοσίευση ρεπορτάζ σε μέσο ενημέρωσης που κατέγραψε 1.183 αναρτήσεις με άσεμνο περιεχόμενο στην πλατφόρμα, οι οποίες συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές.

Η υπουργός Νεότητας Σίρα Ρέγο, το υπουργείο της οποίας δεν έχει από μόνο του την αρμοδιότητα να απαγορεύσει την πλατφόρμα στην Ισπανία, απηύθυνε έκκληση προς τις εισαγγελικές αρχές και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων να αναλάβουν δράση σε βάρος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν μπορούν να είναι ένα άνομο έδαφος», τόνισε η Ρέγο.

Το αίτημα αυτό καταγράφεται λίγους μήνες μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος των πλατφορμών X, Meta και TikTok, με την κατηγορία ότι διαδίδουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να εντείνουν τον έλεγχο των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας για επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο.

Το TikTok δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσει σχετικά.

Η ισπανική μη κερδοσκοπική οργάνωση fact-checking Maldita.es δημοσίευσε χθες μια έρευνα, η οποία αποκάλυψε ότι βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προβλήθηκαν στην πλατφόρμα τουλάχιστον 48 εκατομμύρια φορές, ενώ περισσότερα από 26.000 προφίλ σχολίασαν και κοινοποίησαν το εν λόγω υλικό.

Η οργάνωση δημοσίευσε ένα συμπληρωματικό ρεπορτάζ, αναφέροντας ότι το TikTok περιόρισε δύο από τους όρους αναζήτησης —τους οποίους η έρευνα της Maldita.es είχε εντοπίσει ως διόδους πρόσβασης σε περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών για τους χρήστες στην Ισπανία— ωστόσο οι αναζητήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να οδηγούν στο ίδιο περιεχόμενο.