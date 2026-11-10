ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971 η υποστήριξη στη θανατική ποινή

Η σημαία των ΗΠΑ κυματίζει σε εξωτερικό χώρο υπό το φως της ημέρας.

Η υποστήριξη των Αμερικανών στη θανατική ποινή έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971, με μόλις 49% υπέρ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Gallup, η στήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης στη θανατική ποινή έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971, με μόλις το 49% των ενηλίκων να τάσσεται υπέρ της επιβολής της για τους καταδικασμένους δολοφόνους.

Αν και το ποσοστό αυτό (σε σχέση με το 45% που τάσσεται κατά) δεν αποτελεί δραματική πτώση σε σύγκριση με το 52% που είχε καταγραφεί το 2025, είναι η πρώτη φορά εδώ και 55 χρόνια που η αποδοχή της θανατικής ποινής υποχωρεί κάτω από το όριο της πλειοψηφίας, όπως επισημαίνει το Gallup.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά σε δείγμα 1.200 ενηλίκων, με περιθώριο σφάλματος συν/πλην 4%. Η διεξαγωγή της έγινε από την 1η έως τη 19η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις, σύμφωνα με το ινστιτούτο.

Η συγκεκριμένη αποτυχημένη απόπειρα, καθώς και η διαμάχη γύρω από τη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης διά τυφεκισμού από στρατιωτικό απόσπασμα στις 3 Δεκεμβρίου – μια διαδικασία που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τελικά εγκατέλειψε – αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο για τη θανατική ποινή, ειδικά σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές μεθόδους εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τη Λόρα Πόρτερ, επικεφαλής συμμαχίας οργανώσεων που αγωνίζονται για την κατάργηση της θανατικής ποινής, «βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά την κοινή γνώμη για τη θανατική ποινή, διότι οι Αμερικανοί έχουν συγκλονιστεί από την πρόσφατη αποτυχημένη εκτέλεση, καθώς και από την πρόταση να μεταδοθεί ζωντανά μια εκτέλεση».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η συμμαχία επισημαίνει, επίσης, πως «Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες, όπως και Δημοκρατικοί, εφαρμόζουν μέτρα επιείκειας σε αυξημένο ρυθμό. Η θανατική ποινή αποκαλύπτεται πλέον ως αυτό που πραγματικά είναι: μια πλήρης αποτυχία».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη μετατροπή των ποινών 548 θανατοποινιτών της πολιτείας σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η στήριξη στη θανατική ποινή παρέμενε ελαφρώς πάνω από το 50%, πριν υποχωρήσει στο 49% φέτος, σημειώνει το Gallup.

Η πλειοψηφία των πολιτών άνω των 50 ετών συνεχίζει να υποστηρίζει τη θανατική ποινή, ενώ οι νεότεροι κάτω των 30 ετών αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Συνολικά, από τις αρχές του έτους πραγματοποιήθηκαν 35 εκτελέσεις στις ΗΠΑ, όλες με τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης. Η πλειονότητα των καταδικασθέντων είχαν διαπράξει τα εγκλήματα πριν από 20 ή και 30 χρόνια.