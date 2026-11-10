«Αν δεν ήταν η πολιτική, θα ήμασταν καλοί φίλοι»: Η απρόσμενη επιστολή του Τραμπ στον Μπάιντεν που έμεινε κρυφή για τέσσερα χρόνια

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη της δημόσιας πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν αποκαλύπτει η επιστολή που άφησε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στον διάδοχό του, την ημέρα της ορκωμοσίας του, στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Μπάιντεν αποφάσισε να δημοσιοποιήσει ολόκληρο το περιεχόμενό της μέσα από το νέο του βιβλίο, «Promise Me, America», φέρνοντας στο φως ένα από τα λιγότερο γνωστά στιγμιότυπα της μεταβίβασης της εξουσίας στον Λευκό Οίκο.

Την ύπαρξη της επιστολής είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Μπάιντεν την πρώτη εβδομάδα της προεδρίας του, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ γενναιόδωρη».

Ο Τραμπ την είχε αφήσει σε φάκελο με την ένδειξη «Προς τον 46», αναφερόμενος στον Μπάιντεν ως τον 46ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν γραμμένη σε επίσημο επιστολόχαρτο του Λευκού Οίκου, με τον χαρακτηριστικό μαύρο μαρκαδόρο Sharpie του Τραμπ.

Το περιεχόμενό της προκαλεί εντύπωση, καθώς απέχει αισθητά από τη σκληρή ρητορική που είχε προηγηθεί.

Ο Τραμπ δεν αμφισβητούσε τις εκλογές ούτε εξαπέλυε πολιτικές επιθέσεις εναντίον του διαδόχου του. Αντίθετα, αναφερόταν με θερμά λόγια στο βάρος της προεδρίας, στην ιστορική σημασία του Οβάλ Γραφείου και στην ευθύνη απέναντι στον αμερικανικό λαό.

«Τώρα έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις τη θέση σου στην ιστορία, και ξέρω ότι θα παραμείνεις πιστός στον εαυτό σου και στον αμερικανικό λαό», έγραφε χαρακτηριστικά.

NEW The New York Times has obtained the letter President Trump left for President Biden in the Oval Office in 2021. The letter — which Trump wrote by hand using his signature black Sharpie — is printed in Biden’s forthcoming presidential memoir. Full Story: https://t.co/cIwHwWcS0c — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 10, 2026

Ο Τραμπ περιέγραφε επίσης την καθημερινή παρουσία στο Οβάλ Γραφείο ως μια ευλογία που ξεπερνά κάθε φαντασία, καλώντας τον Μπάιντεν να αναλογίζεται την ιστορία που περιβάλλει τον χώρο και τους προέδρους που προηγήθηκαν.

Η αντίθεση ανάμεσα στην επιστολή και στη δημόσια συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στον Μπάιντεν είναι ακριβώς εκείνη που σχολιάζει ο πρώην πρόεδρος στο βιβλίο του.

«Ήταν σαν να υπήρχαν δύο Ντόναλντ Τραμπ», γράφει, περιγράφοντας από τη μία τον πολιτικό που, κατά την άποψή του, αποσταθεροποίησε τη δημοκρατία και από την άλλη τον άνθρωπο που του απηύθυνε θερμές ευχές σαν παλιός φίλος.

Η αντίφαση δεν περιορίζεται στο 2021.

Στο ίδιο βιβλίο, ο Μπάιντεν περιγράφει και τη συνάντησή τους μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του 2024. Όπως αναφέρει, ο Ρεπουμπλικανός υιοθέτησε έναν ιδιαίτερα φιλικό τόνο, σε σημείο που τον αιφνιδίασε.

«Ξέρεις, Τζο, αν δεν ήταν η πολιτική, πιστεύω ότι θα ήμασταν καλοί φίλοι», φέρεται να του είπε.

Η δημοσιοποίηση της επιστολής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μπάιντεν επιχειρεί να καταγράψει τη δική του εκδοχή για την προεδρία του και την πολιτική επιστροφή του Τραμπ.

Το βιβλίο του αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου.

Στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, όπου η αντιπαράθεση των δύο ανδρών υπήρξε ιδιαίτερα οξεία, η επιστολή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον: αποκαλύπτει μια πιο προσωπική πλευρά της παράδοσης της εξουσίας, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τη βαθιά πολιτική σύγκρουση που σημάδεψε τη σχέση τους.