Παραμένει εκτός ο Κουρμπέλης στην Εθνική – Το βάρος στην τακτική από Γιοβάνοβιτς (pics)

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία.

Με μοναδικό πρόβλημα τον Δημήτρη Κουρμπέλη συνεχίζει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την Ολλανδία η Εθνική ομάδα. Ο άσος του Αστέρα Τρίπολης έκανε θεραπεία τη Δευτέρα (9/11) λόγω του διαστρέμματος που τον ταλαιπωρεί και την Τρίτη (10/11) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Υπάρχει πάντως αισιοδοξία πως θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους «οράνιε», ενώ η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα καθώς όλοι οι παίκτες προπονούνται κανονικά, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίχνει το βάρος στην τακτική.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών, οι διεθνείς θα προπονηθούν στις 18:00 την Τετάρτη και το πρωί (11:00) της Πέμπτης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει αεροπορικώς για το Άμστερνταμ.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

In focus: The squad 📽️📸 https://t.co/Bug20RpxKL — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 10, 2026