Παραμένει εκτός ο Κουρμπέλης στην Εθνική – Το βάρος στην τακτική από Γιοβάνοβιτς (pics)
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία.
Με μοναδικό πρόβλημα τον Δημήτρη Κουρμπέλη συνεχίζει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με την Ολλανδία η Εθνική ομάδα. Ο άσος του Αστέρα Τρίπολης έκανε θεραπεία τη Δευτέρα (9/11) λόγω του διαστρέμματος που τον ταλαιπωρεί και την Τρίτη (10/11) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών, οι διεθνείς θα προπονηθούν στις 18:00 την Τετάρτη και το πρωί (11:00) της Πέμπτης το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αναχωρήσει αεροπορικώς για το Άμστερνταμ.
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— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 10, 2026