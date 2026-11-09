Εθνική Ελλάδας: Πρώτη προπόνηση ενόψει Ολλανδίας – Θεραπεία για τον Κουρμπέλη (pics)

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών υποχρεώσεών της στο Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 16 του μήνα, θα υποδεχθεί τη Σερβία στον Βόλο.

Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση, αξιοποιώντας τη βαθμολογική θέση που έχει διαμορφώσει μετά τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.

Η προετοιμασία ξεκίνησε με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να χωρίζει τους διεθνείς σε δύο διαφορετικά γκρουπ.

Οι ποδοσφαιριστές που είχαν αγωνιστεί με τις ομάδες τους στις πρόσφατες υποχρεώσεις τους ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά, παρά τη βροχή.

Όσον αφορά τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο μέσος της Εθνικής δεν συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα, καθώς αντιμετωπίζει διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση, με την παρουσία του στην αναμέτρηση της Παρασκευής απέναντι στην Ολλανδία να παραμένει υπό αξιολόγηση.