Ο Νορβηγός Σάγκι διαιτητής στον αγώνα της Εθνικής στην Ολλανδία για το Nations League

Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τον διαιτητή του αγώνα με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Η UEFA γνωστοποίησε τους διαιτητές των προσεχών αναμετρήσεων για το Nations League και το ματς της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία το βράδυ της Παρασκευής στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης θα το διευθύνει ο Ροχίτ Σάγκι.

O 34χρονος ρέφερι από τη Νορβηγία έχει βρεθεί δυο φορές και σε αναμετρήσεις της Stoiximan Super League, όπως επίσης και σε ματς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

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Ήταν ο άρχων του αγώνα στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (2-1) του Γενάρη του 2024, στο Άρης – ΑΕΚ (1-1) τον ίδιο μήνα του 2026, ενώ ήταν ο διαιτητής και του δεύτερου ημιτελικού της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2024-2025.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.