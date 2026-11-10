Καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ, έκανε περίπατο στη Βουλγαρία με το 79-56 κόντρα στην Μπάλκαν (vid)

Ο ΠΑΟΚ ηταν ανώτερος από τα πρώτα δευτερόλεπτα κόντρα στη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ και χωρίς να δυσκολευτεί έφτασε στη νίκη με 79-56.

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε τον πρώτο γύρου των ομίλων του Eurocup ο ΠΑΟΚ. μιας και πέρασε με άνεση από την έδρα της Μπάλκαν Μπότεβγκραντ με το τελικό 79-56.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά, δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και χωρίς να δυσκολευτεί έφτασε στη νίκη απέναντι στη Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, μέσα στη Βουλγαρία. Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανέβηκε στο 5-2, εδραιώνοντας την παρουσία του ψηλά στη βαθμολογία.

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FULL TIME | 56-79 https://t.co/3nzBp0xMdc — PAOK BC (@PAOKbasketball) November 10, 2026

Ο Μπριν Ταϊρί με 25 πόντους και 8/14 σουτ ήταν το πρώτο βιολί του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση, έχοντας βοήθειες από τον Μάρκους Φόστερ (12π), αλλά και τον Ντονάτας Μοτεγιούνας (11π), που έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

A touch of class from Nick Calathes! 🎯 @PAOKbasketball I #RoadToGreatness https://t.co/M9ZB7LHK7T — BKT EuroCup (@EuroCup) November 10, 2026

Ο Ταϊρί ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο στον ΠΑΟΚ, με τον δικέφαλο να μπαίνει σε θέση οδηγού (0-7, 3′). Ο ΜακΚόι προσπάθησε να μειώσει για την ομάδα του, αλλά ο Αλεξάντερ δεν το επέτρεψε (4-12, 6′). Ο Μέιθον έδωσε σκορ στη Μπάλκαν, αλλά ο Χάτζινς μπήκε στην εξίσωση και κράτησε η ομάδα του τον έλεγχο (9-17, 9′). Ο Φόστερ κράτησε τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού έως το τέλος του δεκαλέπτου για το 12-19.

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Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας έδωσε λύσεις στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, ανεβάζοντας τη διαφορά (14-28, 12′). Τα τρίποντα έδωσαν λύσεις στη Μπάλκαν, με τον Τόσκο να μειώνει, πριν απαντήσει ξανά ο Μοτεγιούνας (20-35, 14′). Ο ΤαΪρί μπήκε πάλι στην εξίσωση και η διαφορά ανέβηκε για τον ΠΑΟΚ ακόμα περισσότερο (22-41, 15′). Ο Ταϊρί ανέλαβε δράση και ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (26-47, 17′). Ο Χουγκάζ ακολούθησε και έγραψε τον επίλογο του ημιχρόνου, με buzzer beater, για το 32-53 του ΠΑΟΚ.

Διαδοχικοί πόντοι από τον Ταϊρί ανέβασαν ακόμα περισσότερο τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ (32-59, 23′). Η Μπάλκαν προσπάθησε να μειώσει με τον ΜακΚόι, αλλά ο Φόστερ είχε απάντηση (39-61, 25′). Ο Μοτεγιούνας φώναξε παρών, με τη σειρά του, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά (39-66, 27′). Ο Φόστερ έμεινε συνδεδεμένος με το καλάθι και ο ΠΑΟΚ ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, για το 41-72 του τρίτου δεκαλέπτου. Μέιθον και ΜακΚόι προσπάθησαν να μειώσουν για τη Μπάλκαν στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου (47-72, 33′). O Μήτρου-Λονγκ σκόραρε για τον ΠΑΟΚ και τον ξεκόλλησε επιθετικά (47-75, 34′). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει εμφατικά και άνετα στη νίκη μέσα στη Βουλγαρία. Τα δεκάλεπτα: 12-19, 32-53, 41-72, 56-79.