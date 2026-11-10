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Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 15-10: Την… βούλιαξε και έκανε το 3Χ3

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Σαμπαντέλ στο «Παπαστράτειο» με 15-10 και έκανε το 3Χ3 στο Champions League.

Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 15-10: Την… βούλιαξε και έκανε το 3Χ3

LEN CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 20:48
TANEA Newsroom
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2 λεπτά

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού το υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής με την Σαμπαντέλ, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν της ισπανικής ομάδας στο «Παπαστράτειο» με 15-10 και να κάνουν το 3Χ3 στο Champions League.

Κάπως έτσι, έσπασαν το αήττητο της ισπανικής ομάδας και ανέβηκαν στην κορυφή του 1ου ομίλου μετά την 3η αγωνιστική του Champions League στο πόλο.

Το παιχνίδι έμοιαζε για ντέρμπι κορυφής μόνο για το πρώτο οκτάλεπτο, όπου το σκορ ήταν 3-3, καθώς ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και το καθάρισε από τη δεύτερη περίοδο. Η άμυνά τους σκλήρυνε, οι Πειραιώτες έκαναν ένα επιμέρους 5-0, έχοντας πέντε διαφορετικούς σκόρερ και έκλεισαν το ημίχρονο με 8-3 για να βάλουν στέρεες βάσεις για να πανηγυρίσουν.

Συνέχισαν, μάλιστα, να είναι εντυπωσιακοί και με ένα γρήγορο 3-1 στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου ξέφυγαν με 11-4, αποκτώντας διαφορά ασφαλείας. Από εκεί και έπειτα, διαχειρίστηκαν άψογα το παιχνίδι και έφτασαν σε μια σχετικά άνετη νίκη (15-10), παρότι στο τελευταίο οκτάλεπτο χαλάρωσαν αλλά χωρίς να κινδυνέψουν. Έτσι, ανέβηκαν στην κορυφή και στους 8 πόντους, ενώ οι Ισπανοί έμειναν στους 6.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-0, 4-2, 3-5.

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Λόρεν Φάτοβιτς, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Σπάχιτς 1, Αλαφραγκής 2, Λόντσαρ, Σολανάκης 1, Δήμου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 2.

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