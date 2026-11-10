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Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

Παρακολουθήστε μέσω live streaming από το MEGA News στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ

WATER POLO LEAGUE 2026-2027 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

10/11/2026, 19:26
TANEA Newsroom
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1 λεπτό

Ώρα Champions League για τον Ολυμπιακό που είναι έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι κορυφής της 3ης αγωνιστικής.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την πρωτοπόρο του ομίλου, Σαμπαντέλ, απόψε Τρίτη (10/11, 19:30 MEGA News), στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ» (Παπαστράτειο) και θέλουν τη νίκη ώστε να βρεθούν εκείνοι στην κορυφή κάνοντας το «3 στα 3».

Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS τη μεγάλη δοκιμασία του Ολυμπιακού.

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Ολυμπιακός πόλο Σαμπαντέλ

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