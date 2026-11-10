Μαξίμου κατά Ανδρουλάκη για το καλώδιο: «Στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα είναι υποχρέωση»

Το Μέγαρο Μαξίμου επιμένει να βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι στην έναρξη ενός πολιτικού κύκλου, που θα κλείσει με εθνικές εκλογές

Απάντηση στα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή για το καλώδιο, δίνουν κυβερνητικές πηγές.

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη αφήνουν κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι έθεσε στη Βουλή ερωτήματα για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, τα οποία, όπως αναφέρει, είχαν ήδη απαντηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, «Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.», αναφέρει η κυβερνητική ενημέρωση, λέγοντας πώς τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, για τη γαλλική διακοίνωση «είχαν απαντηθεί λίγες ώρες νωρίτερα, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο «Greece Talks».

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Στη συνέχεια τόνισαν τα εξής:

«Ενημερώνουμε, λοιπόν, τον κ. Ανδρουλάκη ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε:

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία άλλωστε πραγματοποιήθηκε και πολύ πρόσφατα. Έθεσε, μάλιστα, ένα εύλογο ερώτημα: «Πώς πρέπει να αισθάνεται ο Υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;».

Ας συγκρατήσει, τουλάχιστον, ο κ. Ανδρουλάκης την επισήμανση του Πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα.

Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων.