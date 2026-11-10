Αντιδράσεις στη Ντόρτμουντ για τον πανηγυρισμό του Φέλιξ Νμέτσα – Η απάντηση της χριστιανικής οργάνωσης Ballers in God

Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης βρέθηκε ο μέσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Φέλιξ Νμέτσα, μετά τον πανηγυρισμό του στα δύο γκολ που σημείωσε στη νίκη με 2-1 επί της Έλβερσμπεργκ το περασμένο Σάββατο για την 10η αγωνιστική της Bundesliga. Η κίνησή του προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα φιλάθλων της γερμανικής ομάδας, καθώς θεωρήθηκε ότι παρέπεμπε στην καμπάνια «The King’s Return» της χριστιανικής οργάνωσης Ballers in God.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής έδειξε προς τον ουρανό, προτού μιμηθεί την κίνηση αφαίρεσης ενός στέμματος από το κεφάλι του και την τοποθέτησή του στο έδαφος.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε την αντίδραση οργανωμένων φίλων της Ντόρτμουντ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η καμπάνια προωθεί θέσεις που στρέφονται κατά της ομοφυλοφιλίας και της ταυτότητας των τρανς ατόμων, ενώ χαρακτηρίζει τις αμβλώσεις ως «σχέδιο του Σατανά». Παράλληλα, εξέφρασαν την άποψη ότι οι συγκεκριμένες αντιλήψεις έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του συλλόγου, όπως η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα.

Επικαλούμενοι μάλιστα πρόσφατη έρευνα του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD, οι φίλαθλοι ανέφεραν ότι στο πλαίσιο της καμπάνιας εκφράζονται ιδιαίτερα συντηρητικές θέσεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία και την ταυτότητα φύλου.

Από την πλευρά του, ο Νμέτσα προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram έκανε λόγο για «παρεξηγήσεις» γύρω από τον πανηγυρισμό του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προωθήσει ούτε τον εαυτό του ούτε κάποια οργάνωση. «Το μήνυμά μου δεν είχε ποτέ ως στόχο την προώθηση της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων ή του μίσους οποιασδήποτε μορφής», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται με την αποστολή της Εθνικής Γερμανίας για τους αγώνες του Nations League και ο Γιούργκεν Κλοπ ζήτησε τις απαραίτητες εξηγήσεις από τον παίκτη, για να μην υπάρχει παρεξήγηση ως προς τα πιστεύω του.

Η απάντηση της Ballers in God

Η οργάνωση Ballers in God, η οποία ιδρύθηκε από τον πρώην ποδοσφαιριστή της Κρίσταλ Πάλας και της Τότεναμ, Τζον Μπόστοκ, τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις αντιδράσεις, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της είναι να εκφράζει την αγάπη και τον σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους.

«Μας ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες που προέρχονται από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, όπως το The King’s Return, μέσα από τις οποίες οι αθλητές παίρνουν την πρωτοβουλία να εκφράσουν την πίστη τους στον Ιησού.

Επιθυμία μας δεν είναι μόνο να μοιραστούμε την ελπίδα μας, αλλά και να δείξουμε αγάπη και σεβασμό προς όλους, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν συμμερίζονται τις πεποιθήσεις μας.

Στόχος μας ήταν και θα παραμείνει να φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά στον Ιησού, με καλοσύνη και αγάπη», ανέφερε η οργάνωση.

Η Ballers in God προωθεί τις χριστιανικές αξίες και έχει στις τάξεις των υποστηρικτών της γνωστά ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι διεθνείς Άγγλοι Μαρκ Γκέχι και Μπουκάγιο Σάκα, καθώς και ο πρώην Βραζιλιάνος σταρ Κακά.

Τι είχε γίνει στην Premier League

Η υπόθεση Νμέτσα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη σχέση της θρησκευτικής έκφρασης των ποδοσφαιριστών με τις πρωτοβουλίες υπέρ της LGBTQ+ κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη χρονιά η Premier League αποσύρθηκε από την καμπάνια Rainbow Laces, ενώ τερμάτισε και τη συνεργασία της με τη φιλανθρωπική οργάνωση Stonewall, η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη των LGBTQ+ ατόμων.

Το 2024, ο τότε αρχηγός της Ίπσουιτς, Σαμ Μόρσι, ο οποίος είναι μουσουλμάνος, είχε δηλώσει ότι δεν φόρεσε το περιβραχιόνιο με τα χρώματα του ουράνιου τόξου λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

Αντίστοιχα, ο Μαρκ Γκέχι είχε γράψει τη φράση «I [heart] Jesus» στο περιβραχιόνιό του με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, όταν αγωνιζόταν ως αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας.

Την ίδια στιγμή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εγκαταλείψει τα σχέδια να φορέσουν οι ποδοσφαιριστές της ειδικό μπουφάν υποστήριξης της LGBTQ+ κοινότητας, έπειτα από την άρνηση ενός παίκτη να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία.

Η αντιπαράθεση γύρω από τον πανηγυρισμό του Νμέτσα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την πίστη, την προσωπική έκφραση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα στον σύγχρονο επαγγελματικό αθλητισμό.