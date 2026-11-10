Ο θρησκευτικός πανηγυρισμός του Ενμέτσα που προκαλεί σάλο αντιδράσεων στη Γερμανία

Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 της Έλβερσμπεργκ πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έφτασε τους 21 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή της Bundesliga, όπου ισοβαθμεί με την Μπάγερν Μονάχου.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ο Φέλιξ Ενμέτσα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των Βεστφαλών. Ο 26χρονος μέσος πανηγύρισε με τη χειρονομία «The Kings Return», που συνδέεται με το χριστιανικό ευαγγελικό ποδοσφαιρικό δίκτυο «Ballers in God», μέλος του οποίου είναι και ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη κοινότητα προωθεί τον χριστιανικό τρόπο ζωής μέσω του ποδοσφαίρου, ωστόσο έχει δεχθεί κριτική για τις αμφιλεγόμενες θέσεις που εκφράζονται στους κόλπους της σχετικά με ζητήματα όπως οι αμβλώσεις και τα δικαιώματα της ομοφυλόφιλης κοινότητας.

Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ αντέδρασαν με ανακοίνωσή τους, επισημαίνοντας: «Ο πανηγυρισμός αυτός, αφορά θρησκευτικά δίκτυα τα οποία, υπό το πρόσχημα της πίστης, διαδίδουν μια κοσμοθεωρία στην οποία οι άνθρωποι υποτιμώνται ή αποκλείονται λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, του τρόπου ζωής ή των προσωπικών τους αποφάσεων.

Έρευνες από το ARD, το περιοδικό MONITOR και τη αθλητική εκπομπή Sportschau έχουν επίσης τεκμηριώσει ότι η ομοφυλοφιλία περιγράφηκε ως αμαρτία και η άμβλωση ως ‘σχέδιο του Σατανά’ στους κύκλους εκείνων που χρησιμοποιούν τις ιεραποστολικές υπηρεσίες του ‘Ballers in God’.

Rudi Voller, the German Football Association’s (DFB) sporting director, has confirmed that he will hold talks with Borussia Dortmund midfielder Felix Nmecha over his relationship with a network of Christian evangelical footballers. Over the weekend, Nmecha celebrated scoring against Elversberg by performing ‘The King’s Return’, a gesture referencing a campaign run by Ballers in God – a network of Christian footballers to which he belongs. More from @SebSB ⬇️ https://t.co/Hu5kw7CCOK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 9, 2026

Οι ίδιες έρευνες αποκαλύπτουν περαιτέρω διασυνδέσεις με ένα ευαγγελικόό περιβάλλον όπου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις κατά της ομοφυλοφιλίας και της τρανς ταυτότητας».

Οι οπαδοί διευκρίνισαν πως δεν αμφισβητούν το δικαίωμα του ποδοσφαιριστή να έχει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αλλά θεωρούν ότι οι απόψεις της συγκεκριμένης κοινότητας έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του συλλόγου.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και την Εθνική Γερμανίας, καθώς ο Ενμέτσα βρίσκεται στην αποστολή για τα παιχνίδια με τη Σερβία και την Ολλανδία στο Nations League. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ρούντι Φέλερ, προανήγγειλε συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή, ενώ θα υπάρξει επικοινωνία και με την πλευρά της Ντόρτμουντ μετά την επιστροφή του.

Ο Φέλερ δήλωσε: «Φυσικά, υπάρχει ελευθερία θρησκεύματος και ελευθερία πίστης. Ο καθένας μπορεί να ασκεί την πίστη του ως ένα βαθμό. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι.

Φυσικά, θα το συζητήσουμε ξανά μαζί του, επειδή έχει γίνει πλέον δημόσιο ζήτημα. Το πιο σημαντικό πράγμα με ένα τέτοιο θέμα είναι να το κατανοήσουμε πρώτα πλήρως.

Πρέπει να διασφαλιστούν οι σωστές διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων. Όπως είπα, θα το χειριστούμε με παρόμοιο τρόπο με τη Ντόρτμουντ είμαστε σε επαφή μαζί τους. Αλλά δεν πρέπει ούτε να το παρακάνουμε. Σίγουρα θα του μιλήσουμε γι’ αυτό».