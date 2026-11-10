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Ο θρησκευτικός πανηγυρισμός του Ενμέτσα που προκαλεί σάλο αντιδράσεων στη Γερμανία

Ο θρησκευτικός πανηγυρισμός του Ενμέτσα που προκαλεί σάλο αντιδράσεων στη Γερμανία

Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v Elversberg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - November 7, 2026 Borussia Dortmund's Felix Nmecha celebrates scoring their second goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

10/11/2026, 10:28
TANEA Newsroom
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Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-1 της Έλβερσμπεργκ πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, έφτασε τους 21 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή της Bundesliga, όπου ισοβαθμεί με την Μπάγερν Μονάχου.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ο Φέλιξ Ενμέτσα, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των Βεστφαλών. Ο 26χρονος μέσος πανηγύρισε με τη χειρονομία «The Kings Return», που συνδέεται με το χριστιανικό ευαγγελικό ποδοσφαιρικό δίκτυο «Ballers in God», μέλος του οποίου είναι και ο ίδιος.

Η συγκεκριμένη κοινότητα προωθεί τον χριστιανικό τρόπο ζωής μέσω του ποδοσφαίρου, ωστόσο έχει δεχθεί κριτική για τις αμφιλεγόμενες θέσεις που εκφράζονται στους κόλπους της σχετικά με ζητήματα όπως οι αμβλώσεις και τα δικαιώματα της ομοφυλόφιλης κοινότητας.

Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ αντέδρασαν με ανακοίνωσή τους, επισημαίνοντας: «Ο πανηγυρισμός αυτός, αφορά θρησκευτικά δίκτυα τα οποία, υπό το πρόσχημα της πίστης, διαδίδουν μια κοσμοθεωρία στην οποία οι άνθρωποι υποτιμώνται ή αποκλείονται λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, του τρόπου ζωής ή των προσωπικών τους αποφάσεων.

Έρευνες από το ARD, το περιοδικό MONITOR και τη αθλητική εκπομπή Sportschau έχουν επίσης τεκμηριώσει ότι η ομοφυλοφιλία περιγράφηκε ως αμαρτία και η άμβλωση ως ‘σχέδιο του Σατανά’ στους κύκλους εκείνων που χρησιμοποιούν τις ιεραποστολικές υπηρεσίες του ‘Ballers in God’.

Οι ίδιες έρευνες αποκαλύπτουν περαιτέρω διασυνδέσεις με ένα ευαγγελικόό περιβάλλον όπου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις κατά της ομοφυλοφιλίας και της τρανς ταυτότητας».

Οι οπαδοί διευκρίνισαν πως δεν αμφισβητούν το δικαίωμα του ποδοσφαιριστή να έχει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αλλά θεωρούν ότι οι απόψεις της συγκεκριμένης κοινότητας έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του συλλόγου.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και την Εθνική Γερμανίας, καθώς ο Ενμέτσα βρίσκεται στην αποστολή για τα παιχνίδια με τη Σερβία και την Ολλανδία στο Nations League. Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ρούντι Φέλερ, προανήγγειλε συζήτηση με τον ποδοσφαιριστή, ενώ θα υπάρξει επικοινωνία και με την πλευρά της Ντόρτμουντ μετά την επιστροφή του.

Ο Φέλερ δήλωσε: «Φυσικά, υπάρχει ελευθερία θρησκεύματος και ελευθερία πίστης. Ο καθένας μπορεί να ασκεί την πίστη του ως ένα βαθμό. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι.

Φυσικά, θα το συζητήσουμε ξανά μαζί του, επειδή έχει γίνει πλέον δημόσιο ζήτημα. Το πιο σημαντικό πράγμα με ένα τέτοιο θέμα είναι να το κατανοήσουμε πρώτα πλήρως.

Πρέπει να διασφαλιστούν οι σωστές διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων. Όπως είπα, θα το χειριστούμε με παρόμοιο τρόπο με τη Ντόρτμουντ είμαστε σε επαφή μαζί τους. Αλλά δεν πρέπει ούτε να το παρακάνουμε. Σίγουρα θα του μιλήσουμε γι’ αυτό».

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Μπορούσια Ντόρτμουντ Φέλιξ Ενμέτσα

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