Ισραήλ: Ορκίζεται σήμερα η νέα βουλή – Το στοίχημα Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης και οι προθεσμίες

120 βουλευτές και 11 κόμματα στη νέα Κνεσέτ - Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση για την προεδρία της

Τις εργασίες της ξεκινά σήμερα η 26η Κνεσέτ του Ισραήλ, σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει από τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο, η εξασφάλιση της απαραίτητης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και ενδέχεται να απαιτήσει τη στήριξη αραβικών κομμάτων.

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Τα αραβικά κόμματα έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να στηρίξουν έναν κυβερνητικό συνασπισμό που θα οδηγήσει στην απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, προκαλεί δυσκολίες στα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς κατά την προεκλογική περίοδο είχαν απορρίψει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας.

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Εάν οι προσπάθειες αποτύχουν, η χώρα ενδέχεται να οδηγηθεί εκ νέου στις κάλπες. Στο μεταξύ, η νέα Κνεσέτ μπορεί να συνεδριάζει και να ασκεί συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

120 βουλευτές και 11 κόμματα στη νέα Κνεσέτ

Η Κνεσέτ αποτελείται από 120 βουλευτές, ενώ στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο εκπροσωπούνται συνολικά 11 κόμματα.

Για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες. Στην ιστορία του Ισραήλ, οι κυβερνητικοί συνασπισμοί αποτελούνταν πάντοτε από περισσότερα του ενός κόμματα.

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Κατά τις διαβουλεύσεις της περασμένης εβδομάδας με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Άιζενκοτ εξασφάλισε τη στήριξη 67 βουλευτών, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε τη στήριξη 46.

Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και μετά τις εκλογές, ο Άιζενκοτ πρότεινε τη δημιουργία κυβέρνησης μειοψηφίας με τη συμμετοχή των τεσσάρων εβραϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης: Yashar, Together, Δημοκρατικοί (Democrats) και Yisrael Beiteinu.

Τα τέσσερα κόμματα διαθέτουν συνολικά 48 έδρες. Επομένως, μια τέτοια κυβέρνηση θα χρειαζόταν υποστήριξη από βουλευτές εκτός του κυβερνητικού συνασπισμού, ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

עת לאחדות. היום תושבע הכנסת ה-26. הדמוקרטיה הישראלית הצליחה לשמור, ב-78 שנות קיום המדינה, על יציבות מרשימה. היא עשתה זאת בתנאים של מלחמות וטרור בלתי פוסקים. ספק אם יש מדינה אחרת שהיתה מצליחה בכך. זוהי סיבה לגאווה. Διαφήμιση בגיל 36 נבחרתי לראשונה ע״י חברי מרכז הליכוד לכנסת ה-16. מאז, למעט הכנסת העשרים (עת לקחתי פסק זמן מהחיים הפוליטיים), שרתתי בכל הכנסות. היום אומר בפעם העשירית את המלים המרגשות ״מתחייב אני״.

ל-8 כנסות נבחרתי כחבר הליכוד. ל-2 כראש המפלגה שהקמתי ״תקווה חדשה-הימין הממלכתי״.

היום, אני שמח על סגירת מעגל חשובה עבורי. חזרתי לבית הפוליטי שלי, בו גדלתי. חזרתי לייצג את הליכוד, המפלגה הגדולה והחשובה בישראל. כחבר הכנסת הראשונה שלי נבחרתי לתפקיד יושב ראש סיעת הליכוד.

היא מנתה אז 40 חברי כנסת. היא היתה, עד לכנסת ה-25, הכנסת המשמעותית ביותר בה כהנתי.

זכיתי להצביע בה נגד הנסיגה החד-צדדית מחבל עזה (״ההתנתקות״) ונגד החוק שנחקק ליישומה. זה היה מבחן ערכי חשוב וגם מבחן בשיקול-דעת מדיני לכל חבר כנסת. גאוותי היא על כך שעמדתי בו כחבר כנסת צעיר.

כיושב ראש הקואליציה זכיתי גם לסייע בידי שר האוצר דאז בנימין נתניהו להעביר את התוכנית הכלכלית, קשה ושאפתנית, שהצילה את כלכלת ישראל. Διαφήμιση אבל היתה תקופה חשובה מהכנסת ה-16. תקופת הכנסת ה-25, הכנסת היוצאת. היא היתה המשמעותית מכולן.

לענ״ד, אחרי ה-7 באוקטובר 2023 (וכל מה שהיה בעקבותיו) דבר לא יכול לחזור להיות כפי שהיה. את זה הבנתי מהרגעים הראשונים ממש של אותו יום נורא ומחריד.

הבנתי שחייבת לקום ממשלת אחדות לאומית. שצריך לחזק את הממשלה ואת ראש הממשלה נתניהו, שההיסטוריה הטילה עליו להנהיג את ישראל במערכה. האמנתי שבדרך זו יש כדי לחזק את כוח העמידה ואת רוח הלחימה של העם.

הבנתי שחשוב ברגעים כאלה גם להשתתף בנטל האחריות וקבלת ההחלטות הקשות.

זכיתי להיות במוקד קבלת החלטות הסטוריות רבות. לצאת למתקפה בעזה אחרי ה-7 באוקטובר. להצביע שלוש פעמים בעד החזרת חטופינו. לפעול בלבנון, בסוריה ובתימן. לצאת פעמיים לשתי מערכות נגד המשטר האיראני: ״עם כלביא״ ו״שאגת הארי״.

להחליט על פתיחה באש ועל נצירתה.

זכיתי גם לכהן כשר החוץ בתקופה המאתגרת ביותר לישראל בזירה הבינלאומית. לייצג את ישראל על הבמה העולמית. לבלום אינספור מהלכים עויינים נגדה. לבנות קשרים וגשרים חדשים בעולם כולו. לפתוח שגרירויות חדשות של ישראל בתבל. להביא שגרירויות לירושלים, בירתנו. Διαφήμιση לעולם אהיה גאה על כך שבחרתי לקחת חלק בעת שבר גדול, לשאת בנטל האחריות הכבדה ולעתים קרובות המייסרת. במקום להביט על הימים ההסטוריים האלה מהטריבונה. גם היום עומדים בפני מדינת ישראל אתגרי ענק, ביטחוניים ומדיניים, כמותם לא ידעה מאז הקמתה.

אתגרים אלה דורשים אחדות לאומית. אחדות ציונית. אחדות אמיתית. יציאה מביצת השנאה ההולכת ומתרחבת וכובשת כל חלקה טובה. הטקסט הזה אינו פולמוסי. אין בו האשמות. מטרתי שונה. להשבעת הכנסת ה-16 הגעתי שמח וטוב לב. היום אגיע להשבעת הכנסת ה-26 מודאג. מאוד מודאג.

המבחן העליון של הכנסת ה-26 ושל חבריה יהיה מבחן האחדות; האם נצליח להביא ממשלת אחדות?

אחדות פוליטית שתביא גם לרוח אחרת, לאחדות בעם.

אולי זאת ההזדמנות האחרונה לשנות כיוון אחרי שנים קשות שבהן שינאת-חינם חדרה כמעט לכל מקום בחברה הישראלית.

תהיה אחדות – תהיה ברכה בכנסת הזאת.

לא תהיה אחדות – אחריתה מי ישורנו.

ככה פשוט. זה המבחן ואין בלתו. ב״ה שנזכה להביא בשורות טובות לעם ישראל. — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 10, 2026

Η στήριξη θα μπορούσε να προέλθει από την Ενωμένη Αραβική Λίστα (United Arab List) ή/και την Κοινή Λίστα (Joint List), καθώς τα δύο αραβικά σχήματα έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν συνασπισμό της αντιπολίτευσης.

Μια εναλλακτική επιλογή θα ήταν η στήριξη από το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism), το οποίο δεν τάχθηκε υπέρ κάποιου υποψηφίου κατά τις διαβουλεύσεις με τον Χέρτζογκ.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, εφόσον τουλάχιστον ένα κόμμα επιλέξει να απέχει από την ψηφοφορία για την έγκριση της νέας κυβέρνησης. Το Ισραήλ έχει γνωρίσει και στο παρελθόν κυβερνήσεις μειοψηφίας, συνήθως βραχύβιας διάρκειας, οι οποίες προέκυψαν όταν κάποιο κόμμα αποχώρησε από έναν κυβερνητικό συνασπισμό πλειοψηφίας.

Meet the members set to be sworn in to Israel’s 26th Knesset https://t.co/wRyUGrkWWi — Haaretz.com (@haaretzcom) November 9, 2026

Οι προθεσμίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει αρχικά στη διάθεσή του 28 ημέρες από την ανάθεση της εντολής, την Κυριακή, για να καταλήξει σε συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης. Μπορεί να ζητήσει παράταση έως και 14 ημερών, εφόσον αυτή εγκριθεί από τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων προβλέπει:

6 Δεκεμβρίου 2026: Εκπνέει η αρχική προθεσμία για τον Γκάντι Άιζενκοτ, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

Εκπνέει η αρχική προθεσμία για τον Γκάντι Άιζενκοτ, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. 20 Δεκεμβρίου 2026: Λήγει η προθεσμία μετά την ενδεχόμενη παράταση. Εάν ο Άιζενκοτ αποτύχει, ο Χέρτζογκ μπορεί να αναθέσει σε άλλον υποψήφιο την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης, δίνοντάς του περιθώριο ενός μήνα.

Λήγει η προθεσμία μετά την ενδεχόμενη παράταση. Εάν ο Άιζενκοτ αποτύχει, ο Χέρτζογκ μπορεί να αναθέσει σε άλλον υποψήφιο την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης, δίνοντάς του περιθώριο ενός μήνα. 20 Ιανουαρίου 2027: Ολοκληρώνεται η προθεσμία για τον δεύτερο υποψήφιο.

Ολοκληρώνεται η προθεσμία για τον δεύτερο υποψήφιο. 10 Φεβρουαρίου 2027: Τουλάχιστον 61 βουλευτές της Κνεσέτ μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν ακόμη υποψήφιο.

Τουλάχιστον 61 βουλευτές της Κνεσέτ μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν ακόμη υποψήφιο. 26 Φεβρουαρίου 2027: Εκπνέει η τελική προθεσμία για την προσπάθεια του τρίτου υποψηφίου.

Εάν αποτύχουν όλες οι προσπάθειες, θα διεξαχθούν νέες εκλογές έως τα τέλη Μαΐου 2027. Η διαδικασία μπορεί να επισπευσθεί, εάν η Κνεσέτ ψηφίσει νόμο για την αυτοδιάλυσή της.

Σε περίπτωση αποτυχίας του Άιζενκοτ, ο Χέρτζογκ θα έχει τρεις ημέρες για να αποφασίσει εάν θα αναθέσει την εντολή σε άλλον βουλευτή. Ο δεύτερος υποψήφιος θα διαθέτει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, οποιοσδήποτε βουλευτής συγκεντρώσει την υποστήριξη τουλάχιστον 61 μελών της Κνεσέτ μπορεί να λάβει μια τελευταία ευκαιρία. Εάν κανείς δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη ή εάν ο τρίτος υποψήφιος δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μέσα σε 14 ημέρες, η Κνεσέτ θα διαλυθεί και θα προκηρυχθούν εκλογές.

Γιατί ο Άιζενκοτ ενδέχεται να περιμένει πριν παρουσιάσει την κυβέρνησή του

Ακόμη και στην περίπτωση που ο Άιζενκοτ καταφέρει να συμφωνήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, δεν αναμένεται να ενημερώσει αμέσως τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδέχεται να περιμένει πρώτα την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, από εκπρόσωπο ενός κόμματος του δικού του πολιτικού μπλοκ, προτού παρουσιάσει τη νέα κυβέρνηση στο κοινοβούλιο για την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ έχει σημαντικό έλεγχο στη διαμόρφωση της κοινοβουλευτικής ημερήσιας διάταξης. Θα μπορούσε, επομένως, να προωθήσει νομοσχέδια που καταθέτει η αντιπολίτευση, δυσχεραίνοντας τις κινήσεις ενός κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου.

Τι μπορεί να κάνει η Κνεσέτ χωρίς νέα κυβέρνηση

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, η απερχόμενη κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως υπηρεσιακή. Οι αρμοδιότητές της, ωστόσο, είναι περιορισμένες, τόσο ως προς το νομοθετικό έργο όσο και ως προς τους διορισμούς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα Κνεσέτ παραμένει ανενεργή. Μπορεί να εκλέξει νέο πρόεδρο και να συγκροτήσει την Επιτροπή Διευθετήσεων, η οποία είναι αρμόδια για τη σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης του κοινοβουλίου μέχρι τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Παράλληλα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προωθεί και να ψηφίζει νομοθεσία, να εγκρίνει ορισμένους κανονισμούς και να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στους υπουργούς της απερχόμενης κυβέρνησης.

Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση για την προεδρία της Κνεσέτ

Ένα από τα ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν άμεσα τη νέα Βουλή είναι η ανάδειξη ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για τα σφάλματα και τις παραλείψεις της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και για τις ενδεχόμενες ευθύνες του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση, ωστόσο, αναμένεται να αφορά την εκλογή του προέδρου της Κνεσέτ.

Το αξίωμα κατέχει σήμερα ο Αμίρ Οχάνα, βουλευτής του Λικούντ και στενός πολιτικός σύμμαχος του Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου, δηλαδή σήμερα, έως και την ημέρα ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης.