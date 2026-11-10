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Ισραήλ: Ορκίζεται σήμερα η νέα βουλή – Το στοίχημα Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης και οι προθεσμίες

120 βουλευτές και 11 κόμματα στη νέα Κνεσέτ - Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση για την προεδρία της

Ισραήλ: Ορκίζεται σήμερα η νέα βουλή – Το στοίχημα Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης και οι προθεσμίες

JERUSALEM - NOVEMBER 8: Israeli President Isaac Herzog (C) and Yashar Party leader Gadi Eisenkot (L) deliver speeches ahead of a ceremony at the President's Residence, where Herzog tasks Eisenkot with forming a government following the October 27 elections in Jerusalem, on November 8, 2026. Saeed Qaq / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey

10/11/2026, 10:22
TANEA Newsroom
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Τις εργασίες της ξεκινά σήμερα η 26η Κνεσέτ του Ισραήλ, σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του σχηματισμού νέας κυβέρνησης.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, έχει λάβει από τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο, η εξασφάλιση της απαραίτητης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεν είναι εύκολη υπόθεση και ενδέχεται να απαιτήσει τη στήριξη αραβικών κομμάτων.

Τα αραβικά κόμματα έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να στηρίξουν έναν κυβερνητικό συνασπισμό που θα οδηγήσει στην απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, προκαλεί δυσκολίες στα εβραϊκά κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς κατά την προεκλογική περίοδο είχαν απορρίψει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας.

Η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Εάν οι προσπάθειες αποτύχουν, η χώρα ενδέχεται να οδηγηθεί εκ νέου στις κάλπες. Στο μεταξύ, η νέα Κνεσέτ μπορεί να συνεδριάζει και να ασκεί συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες.

120 βουλευτές και 11 κόμματα στη νέα Κνεσέτ

Η Κνεσέτ αποτελείται από 120 βουλευτές, ενώ στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο εκπροσωπούνται συνολικά 11 κόμματα.

Για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες. Στην ιστορία του Ισραήλ, οι κυβερνητικοί συνασπισμοί αποτελούνταν πάντοτε από περισσότερα του ενός κόμματα.

Κατά τις διαβουλεύσεις της περασμένης εβδομάδας με τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Άιζενκοτ εξασφάλισε τη στήριξη 67 βουλευτών, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έλαβε τη στήριξη 46.

Τα σενάρια για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Κατά την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και μετά τις εκλογές, ο Άιζενκοτ πρότεινε τη δημιουργία κυβέρνησης μειοψηφίας με τη συμμετοχή των τεσσάρων εβραϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης: Yashar, Together, Δημοκρατικοί (Democrats) και Yisrael Beiteinu.

Τα τέσσερα κόμματα διαθέτουν συνολικά 48 έδρες. Επομένως, μια τέτοια κυβέρνηση θα χρειαζόταν υποστήριξη από βουλευτές εκτός του κυβερνητικού συνασπισμού, ώστε να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η στήριξη θα μπορούσε να προέλθει από την Ενωμένη Αραβική Λίστα (United Arab List) ή/και την Κοινή Λίστα (Joint List), καθώς τα δύο αραβικά σχήματα έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν συνασπισμό της αντιπολίτευσης.

Μια εναλλακτική επιλογή θα ήταν η στήριξη από το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism), το οποίο δεν τάχθηκε υπέρ κάποιου υποψηφίου κατά τις διαβουλεύσεις με τον Χέρτζογκ.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας, εφόσον τουλάχιστον ένα κόμμα επιλέξει να απέχει από την ψηφοφορία για την έγκριση της νέας κυβέρνησης. Το Ισραήλ έχει γνωρίσει και στο παρελθόν κυβερνήσεις μειοψηφίας, συνήθως βραχύβιας διάρκειας, οι οποίες προέκυψαν όταν κάποιο κόμμα αποχώρησε από έναν κυβερνητικό συνασπισμό πλειοψηφίας.

Οι προθεσμίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει αρχικά στη διάθεσή του 28 ημέρες από την ανάθεση της εντολής, την Κυριακή, για να καταλήξει σε συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης. Μπορεί να ζητήσει παράταση έως και 14 ημερών, εφόσον αυτή εγκριθεί από τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων προβλέπει:

  • 6 Δεκεμβρίου 2026: Εκπνέει η αρχική προθεσμία για τον Γκάντι Άιζενκοτ, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.
  • 20 Δεκεμβρίου 2026: Λήγει η προθεσμία μετά την ενδεχόμενη παράταση. Εάν ο Άιζενκοτ αποτύχει, ο Χέρτζογκ μπορεί να αναθέσει σε άλλον υποψήφιο την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης, δίνοντάς του περιθώριο ενός μήνα.
  • 20 Ιανουαρίου 2027: Ολοκληρώνεται η προθεσμία για τον δεύτερο υποψήφιο.
  • 10 Φεβρουαρίου 2027: Τουλάχιστον 61 βουλευτές της Κνεσέτ μπορούν να ζητήσουν από τον πρόεδρο να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε έναν ακόμη υποψήφιο.
  • 26 Φεβρουαρίου 2027: Εκπνέει η τελική προθεσμία για την προσπάθεια του τρίτου υποψηφίου.

Εάν αποτύχουν όλες οι προσπάθειες, θα διεξαχθούν νέες εκλογές έως τα τέλη Μαΐου 2027. Η διαδικασία μπορεί να επισπευσθεί, εάν η Κνεσέτ ψηφίσει νόμο για την αυτοδιάλυσή της.

Σε περίπτωση αποτυχίας του Άιζενκοτ, ο Χέρτζογκ θα έχει τρεις ημέρες για να αποφασίσει εάν θα αναθέσει την εντολή σε άλλον βουλευτή. Ο δεύτερος υποψήφιος θα διαθέτει 28 ημέρες για να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Εάν αποτύχει και αυτή η προσπάθεια, οποιοσδήποτε βουλευτής συγκεντρώσει την υποστήριξη τουλάχιστον 61 μελών της Κνεσέτ μπορεί να λάβει μια τελευταία ευκαιρία. Εάν κανείς δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη ή εάν ο τρίτος υποψήφιος δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μέσα σε 14 ημέρες, η Κνεσέτ θα διαλυθεί και θα προκηρυχθούν εκλογές.

Γιατί ο Άιζενκοτ ενδέχεται να περιμένει πριν παρουσιάσει την κυβέρνησή του

Ακόμη και στην περίπτωση που ο Άιζενκοτ καταφέρει να συμφωνήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, δεν αναμένεται να ενημερώσει αμέσως τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδέχεται να περιμένει πρώτα την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, από εκπρόσωπο ενός κόμματος του δικού του πολιτικού μπλοκ, προτού παρουσιάσει τη νέα κυβέρνηση στο κοινοβούλιο για την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο πρόεδρος της Κνεσέτ έχει σημαντικό έλεγχο στη διαμόρφωση της κοινοβουλευτικής ημερήσιας διάταξης. Θα μπορούσε, επομένως, να προωθήσει νομοσχέδια που καταθέτει η αντιπολίτευση, δυσχεραίνοντας τις κινήσεις ενός κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου.

Τι μπορεί να κάνει η Κνεσέτ χωρίς νέα κυβέρνηση

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης, η απερχόμενη κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως υπηρεσιακή. Οι αρμοδιότητές της, ωστόσο, είναι περιορισμένες, τόσο ως προς το νομοθετικό έργο όσο και ως προς τους διορισμούς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα Κνεσέτ παραμένει ανενεργή. Μπορεί να εκλέξει νέο πρόεδρο και να συγκροτήσει την Επιτροπή Διευθετήσεων, η οποία είναι αρμόδια για τη σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης του κοινοβουλίου μέχρι τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

Παράλληλα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προωθεί και να ψηφίζει νομοθεσία, να εγκρίνει ορισμένους κανονισμούς και να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στους υπουργούς της απερχόμενης κυβέρνησης.

Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση για την προεδρία της Κνεσέτ

Ένα από τα ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν άμεσα τη νέα Βουλή είναι η ανάδειξη ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για τα σφάλματα και τις παραλείψεις της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και για τις ενδεχόμενες ευθύνες του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πρώτη πολιτική αναμέτρηση, ωστόσο, αναμένεται να αφορά την εκλογή του προέδρου της Κνεσέτ.

Το αξίωμα κατέχει σήμερα ο Αμίρ Οχάνα, βουλευτής του Λικούντ και στενός πολιτικός σύμμαχος του Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εναρκτήρια συνεδρίαση του κοινοβουλίου, δηλαδή σήμερα, έως και την ημέρα ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης.

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Γκάντι Αϊζενκοτ Ισραήλ Κνεσέτ Μπέντζαμιν Νετανιάχου

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